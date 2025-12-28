Bạn trai Hiền Hồ là ai?

Hiền Hồ thời gian gần đây thường xuyên bị "team qua đường" phát hiện bên cạnh một chàng trai lạ. Những hình ảnh này khiến cho không chỉ người hâm mộ Hiền Hồ mà còn cả cộng đồng Pickleball tò mò tự hỏi không biết đó là ai?

Theo tiết lộ của một số thành viên trong cộng đồng Pickleball Sài Gòn, chàng trai thường xuyên xuất hiện cùng Hiền Hồ là Khang Bùi (hay còn gọi là Khangaroo), một HLV Pickleball có tiếng tại Sài Gòn. Chàng trai sinh năm 1997 này có mối quan hệ tốt với nhiều VĐV Pickleball chuyên nghiệp, bản thân anh cũng là 1 tay vợt bán chuyên có nhiều thành tích tốt tại các giải đấu trong nước.

Khang Bùi từng có thời gian du học Mỹ trước khi trở về Việt Nam. Thay vì theo đuổi ngành học của mình, anh lại bén duyên với Pickleball và quyết định chuyển hẳn sang các công việc liên quan đến bộ môn này.

Ngoài là VĐV, HLV Pickleball, Khang Bùi hiện còn làm marketing cho một hãng vợt quốc tế tại Việt Nam, đồng thời cũng tham gia đầu tư và vận hành một sân pickleball khá nổi tiếng tại TP.HCM.

Dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận mối quan hệ, nhưng theo nhiều người trong cộng đồng Pickleball TP.HCM, chuyện Hiền Hồ và Khang Bùi thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau là điều "ai cũng biết". Chỉ là, cặp đôi dường như vẫn muốn giữ mọi thứ ở mức riêng tư, tránh ồn ào không cần thiết.