Giữa tâm bão rạn nứt gia đình Beckham, người bạn thân lâu năm của gia đình - Gordon Ramsay đã lên tiếng đầy thẳng thắn, khẳng định ông tin chắc David Beckham cuối cùng sẽ hàn gắn được mối quan hệ với con trai cả Brooklyn Beckham. Tuy nhiên, vị đầu bếp nổi tiếng cũng cho rằng Victoria Beckham hoàn toàn có lý do để cảm thấy tổn thương.

Ramsay tiết lộ ông vẫn giữ liên lạc với Brooklyn, gửi những tin nhắn động viên và khuyến khích chàng trai 26 tuổi suy nghĩ lại về mối quan hệ với gia đình. Dù Brooklyn đã chặn cha mẹ và hai em trai trên Instagram, mối quan hệ giữa anh và Gordon vẫn "vững chắc", thậm chí hai người vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Gordon Ramsay khẳng định David Beckham sẽ chấm dứt mâu thuẫn với con trai Brooklyn. Ảnh: Getty

Ramsay là bạn thân lâu năm của David và Victoria (Ảnh: Credit)

"Victoria đang buồn bã. Và tôi biết 24/7 David yêu Brooklyn nhiều đến mức nào", Ramsay chia sẻ. Ông mô tả Brooklyn là một chàng trai có trái tim tuyệt vời, nhưng thừa nhận mọi chuyện trở nên phức tạp khi "bạn đang say đắm". Theo ông, tình yêu đôi khi có thể khiến con người bị cuốn vào cảm xúc mãnh liệt như tàu lượn siêu tốc - và cần thời gian để mọi thứ lắng xuống.

Ramsay, người đã gắn bó với gia đình Beckham gần 25 năm, nhấn mạnh ông từng tận mắt chứng kiến David và Victoria là những bậc cha mẹ tận tâm ra sao. "David là một người cha phi thường. Họ đã dồn rất nhiều năng lượng cho con cái và nhiều lần giúp Brooklyn vượt qua rắc rối", ông nói.

Vị đầu bếp từng đoạt sao Michelin tin rằng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Brooklyn nhận ra cha mẹ quan trọng với mình thế nào. Ông tôn trọng mong muốn tự lập của chàng trai trẻ, nhưng cũng nhắn nhủ: "Hãy nhớ mình đến từ đâu. Một ngày nào đó bạn sẽ không còn mẹ cha nữa - và khoảnh khắc ấy chắc chắn sẽ đến".

David và Victoria đã che chắn cho Brooklyn nhiều lần phạm lỗi (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, Brooklyn gần đây đã công khai đề cập đến mâu thuẫn gia đình, cho rằng mẹ từng gọi mình là "ác độc" và phủ nhận cáo buộc vợ anh - Nicola Peltz - kiểm soát mình. Anh chia sẻ rằng bản thân từng sống trong lo âu khi ở gần gia đình, và chỉ khi rời xa, anh mới tìm thấy sự bình yên. Brooklyn thậm chí khẳng định không có ý định hòa giải.

Dẫu vậy, Gordon Ramsay vẫn giữ niềm tin mạnh mẽ: "Thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Và David chắc chắn sẽ đưa mối quan hệ đó trở lại quỹ đạo".

Giữa những phát ngôn gay gắt và cảm xúc chồng chéo, lời nói của một người bạn thân thiết như Ramsay phần nào cho thấy hy vọng vẫn còn - rằng sợi dây gia đình, dù đang căng thẳng, chưa hẳn đã đứt gãy hoàn toàn.