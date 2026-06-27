Bạn thân gây sốt khi nói về Messi: "Messi không cần chạy 90 phút, não cậu ấy hoạt động gấp 1.000 lần người chạy nhiều nhất"

Luis Suárez tiết lộ: "Tôi nhắn tin mắng Messi sau mỗi trận đấu".

Luis Suárez đã có những cuộc trả lời phỏng vấn với nhiều cơ quan truyền thông như Mundo Deportivo, El País và chương trình phát thanh El Larguero trước thềm trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay. Tiền đạo người Uruguay dành nhiều lời khen cho màn trình diễn ấn tượng của Lionel Messi trong những trận đấu đầu tiên tại World Cup 2026. Chân sút của Inter Miami cho biết anh không hề bất ngờ trước sự khắt khe với bản thân của Messi, bởi hiểu rất rõ người đồng đội cả trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ.

"Tôi nhắn tin cho cậu ấy rồi... trêu chọc"

"Tôi nhắn tin cho cậu ấy và trêu luôn sau mỗi trận. Tôi bảo: 'Đủ rồi!'. Không có từ ngữ nào, không có cách chúc mừng nào có thể diễn tả hết những gì cậu ấy làm được. Chỉ còn biết đứng dậy vỗ tay và tận hưởng, với tư cách một người yêu bóng đá. Chỉ cần bật TV lên thôi, mỗi trận đấu Messi lại khiến bạn bất ngờ. Tôi hạnh phúc khi thấy cậu ấy vui vẻ và tận hưởng World Cup. Messi chẳng cần phải chứng minh điều gì nữa, nhưng cậu ấy quá hiếu thắng nên vẫn muốn tiếp tục là người giỏi nhất", Suárez chia sẻ.

Anh nói thêm: "Điều dễ dàng nhất là dừng lại sau năm 2022, bởi việc làm lại điều đó khó đến mức nào ai cũng biết. Nhưng Messi vẫn ở đây, với cá tính của mình, cùng đội tuyển quốc gia, những đồng đội xung quanh, một HLV hiểu cậu ấy và hàng triệu người yêu mến cậu ấy trên khắp thế giới."

"Tôi biết Messi đã chuẩn bị kỹ cho World Cup này"

"Tôi đã tập luyện cùng cậu ấy tại Inter Miami trong một thời gian và tôi biết Messi đã chuẩn bị kỹ đến mức nào cho World Cup này. Rất nhiều người đồn đoán rằng cậu ấy đã lớn tuổi. Nhưng Messi vẫn còn nguyên khát khao trở thành số một, vẫn muốn tiếp tục cạnh tranh.

"Trận đấu vừa rồi là minh chứng rõ nhất cho bản lĩnh tinh thần của cậu ấy. Messi đá hỏng phạt đền chỉ sau bốn hoặc năm phút đầu trận nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tạo ra khác biệt. Hãy tưởng tượng nếu cậu ấy suy sụp và cả đội tuyển Argentina cũng sụp đổ theo thì đó sẽ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Nhưng Messi đã chứng minh mình có thể đứng dậy, tiếp tục chiến đấu và rồi kết thúc trận đấu với hai bàn thắng".

"Messi biết khi nào cần tăng tốc, khi nào cần tiết kiệm sức"

"Đó còn là câu chuyện về cách cả đội thi đấu, cách họ hiểu nhau. Messi không cần phải chạy suốt 90 phút. Bóng đá ngày nay quá chú trọng vào quãng đường di chuyển hay các chỉ số chạy. Nhưng đôi khi bộ não lại hoạt động nhanh hơn gấp nghìn lần so với đôi chân của người chạy nhiều nhất".

"Quan trọng hơn cả là cậu ấy cực kỳ thông minh. Messi biết khi nào cần bung hết sức và khi nào cần giữ sức. Điều định nghĩa Messi chính là khát khao không ngừng hoàn thiện bản thân. Tôi chắc chắn cậu ấy không bước vào giải đấu với suy nghĩ: 'Mình sẽ trở thành Vua phá lưới'. Không, mọi thứ đến một cách tự nhiên khi cơ hội xuất hiện".

"Messi là một con quái vật về tính cạnh tranh"

Luis Suárez khẳng định điều giúp Lionel Messi vẫn duy trì đẳng cấp ở tuổi 39 chính là tinh thần cạnh tranh chưa bao giờ mất đi.

"Messi luôn muốn tiếp tục thi đấu và cạnh tranh. Rất nhiều người hỏi vì sao chúng tôi vẫn nổi nóng ngay cả trong các buổi tập. Đó là con người của chúng tôi. Chúng tôi đã cạnh tranh như vậy từ khi còn nhỏ và sẽ giữ nguyên tinh thần ấy cho đến ngày giải nghệ".

"Với chúng tôi, sẽ rất dễ nếu đến Miami rồi nghĩ rằng: 'Thôi cứ thư giãn, ra biển, không tập luyện nhiều, chỉ cần ra sân thi đấu là được'. Nhưng thực tế không phải vậy. Những gì mọi người đang chứng kiến lúc này chính là sự chuyên nghiệp của Messi, cũng như của tất cả những cầu thủ đang thi đấu tại Mỹ và hiện góp mặt ở World Cup", Suárez kết luận.