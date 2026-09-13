ASIAD 2026 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 19-9, nhưng môn bóng đá sẽ nhập cuộc vào ngày 14-9. Dù vậy, đến chiều 13-9 chưa có đơn vị truyền hình nào của Việt Nam công bố sở hữu bản quyền truyền hình.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân tại ASIAD 2026 vào ngày 14-9. Ảnh: VFF

Nếu như ở FIFA ASEAN Cup 2026 có thông tin 1 đơn vị truyền hình của Việt Nam đến gần với việc sở hữu bản quyền truyền hình thì tại ASIAD 2026, mọi thứ vẫn chưa được ngã ngũ. Dù Đại hội đến ngày 19-9 mới khai mạc, nhưng môn thể thao vua sớm khởi động từ ngày 14-9.

Cụ thể, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp đội tuyển nữ Đài Loan (TQ) vào chiều 14-9. Sau đó 1 ngày đến lượt U23 Việt Nam nhập cuộc ở trận mở màn gặp U23 Kuwait. Nhưng đến nay Việt Nam đang nằm trong nhóm các quốc gia chưa nắm được bản quyền cùng với Lào, Myanmar, Campuchia, Brunei và Timor Leste.

Được biết, thay vì để nhiều đơn vị trong nước cạnh tranh mua bản quyền riêng lẻ như trước nhưng dễ bị đẩy giá lên cao, các nhà đài Việt Nam đã thống nhất chọn một đơn vị duy nhất đứng ra đàm phán với đối tác phân phối. Nhưng đến nay quá trình đàm phán vẫn chưa có hồi kết.

Một chi tiết đáng chú ý, nếu chờ đến ngày 19-9 (khai mạc ASIAD 20) mới chốt thì môn bóng đá nam và nữ đã đi qua được 2 vòng. Nếu hai đội của Việt Nam gặp kết quả bất lợi thì mọi thứ thêm khó cho các nhà đài.

Trước mắt, khác giả có thể không xem được bốn trận đấu bóng đá trên các nền tảng chính thống là U23 Việt Nam - Kuwait (15-9), U23 Việt Nam - Philippines (18-9) và đội tuyển nữ Việt Nam - Đài Loan (TQ, ngày 14-9), đội tuyển nữ Việt Nam - Nhật Bản (17-9).