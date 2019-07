"Bạn nghiện" tố Manny Pacquiao dùng ma túy để duy trì ánh hào quang

Pacman chiến thắng nhờ ma túy?



Manny Pacquiao chưa hết thời. Ở cái tuổi 40, niềm tự hào của boxing Philippines vừa đánh bại tay đấm bất bại người Mỹ kém anh đến 10 tuổi là Keith Thurman, qua đó giành đai WBA bán trung.

Nhưng trong muôn vàn lời ca tụng, vẫn có kẻ không phục Pacman, đó là Ricky Hatton. Cách đây đúng 10 năm, tay đấm có biệt danh The Hitman quê ở Manchester đã có trận thượng đài đáng nhớ với The Pacman. Kết cục là, The Hitman nằm sàn ngay ở hiệp 2.

Ricky Hatton bằng tuổi Pacquiao, là một trong những tay đấm nổi tiếng nhất trong lịch sử boxing nước Anh với 43 trận bất bại liên tiếp, để giành các đai danh giá như IBO, WBC, IBF hay The Ring.

Nhưng tài của Hatton lại gắn liền với cái tật của anh. Do sử dụng ma túy và những cuộc vui chơi thác loạn thường xuyên, Hatton dần xuống phong độ, thậm chí bị trầm cảm và từng nghĩ tới cái chết.

Chứng kiến đối thủ cũ vẫn dũng mãnh và đánh bại Keith Thurman, Hatton vẫn không phục. Trái lại anh hoài nghi: "Anh ta không đạt được phong độ tốt khi gặp Mayweather, anh ta bị đánh bại. Rồi hai trận kế tiếp, anh ta thắng nhờ điểm, rồi lại thất bại trước Horn. Tôi nghi ngờ anh ta sử dụng ma túy".

Pacquiao và quá khứ ma túy

Manny Pacquiao không để ý và cũng không có thời gian lời qua tiếng lại với bại tướng Hatton - cựu tay đấm được cho là vẫn chưa thể thoát ra được vòng xoáy của ma túy và rượu mạnh. Tuy vậy trong quá khứ, Pacquiao cũng đã có thời gian sử dụng hàng cấm.

Manny Pacquiao từng hạ gục Ricky Hatton chỉ sau có 2 hiệp đấu.

Năm 2016, đúng vào thời điểm Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte thực hiện chiến dịch bài trừ ma túy mạnh nhất trong lịch sử thì Pacquiao - thần tượng của hàng triệu dân nước này đã thừa nhận mình từng là… con nghiện, sử dụng cocaine, cần sa cùng đủ loại ma túy tổng hợp khác.

Nhà vô địch 40 tuổi người Philippines khẳng định: "Tôi đã từng sử dụng ma túy trước đây nhưng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, nó không tốt cho sức khỏe. Tôi chấp nhận một phần quá khứ đen tối của mình, tôi không thể phủ nhận nó. Tôi ủng hộ Tổng thống Duterte trong cuộc chiến chống lại ma túy".

Nhưng Pacquiao sử dụng ma túy vào thời điểm nào? Pacman thổ lộ với truyền thông Philippines: "Đó là sai lầm lớn nhất khi tôi còn là một chàng trai trẻ. Nhưng thời điểm đó tôi chưa trở thành nhà vô địch. Nếu không sớm nhận ra và từ bỏ nó, tôi đã không thể trụ đài và gặt hái thành công như ngày nay".

Như vậy, giữa Pacman và Hitman đều có điểm chung không đẹp, đó là ma túy. Nhưng trong khi Hatton bập vào ma túy khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và ngày càng lấn sâu vào vòng xoáy của ma túy thì trái lại, Pacquiao dính vào ma túy khá sớm nhưng cũng sớm nhận ra tác hại của nó để từ bỏ.