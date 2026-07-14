Bán kết Anh vs Argentina căng như "chung kết sớm": 75.000 CĐV ngồi lẫn nhau, cảnh sát Mỹ báo động vì nguy cơ xung đột

Không chỉ là trận bán kết World Cup 2026, màn so tài giữa Anh và Argentina còn được xem là một trong những cuộc đối đầu nhạy cảm nhất giải đấu.

Theo kế hoạch, sân Mercedes-Benz (Atlanta) sẽ đón khoảng 75.000 khán giả, trong đó lượng CĐV Anh và Argentina được dự đoán gần như ngang nhau. Khác với nhiều giải đấu trước đây, FIFA chỉ phân khu cho lượng vé được phân phối thông qua các liên đoàn bóng đá. Những người mua vé tự do hoàn toàn có thể ngồi xen kẽ với CĐV đội đối phương.

Chính điều này khiến giới chức Mỹ đặc biệt lo ngại. Với bề dày lịch sử và những ân oán kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia, chỉ một va chạm nhỏ trên khán đài cũng có thể tạo nên tình huống khó kiểm soát.

Theo truyền thông Anh, lực lượng an ninh đã xác định nhiều nguy cơ tiềm ẩn, trong đó có việc người hâm mộ hai bên nhắc lại cuộc chiến Falklands (Malvinas) năm 1982 hay trận tứ kết World Cup 1986, nơi Diego Maradona ghi cả bàn thắng "Bàn tay của Chúa" lẫn siêu phẩm solo khiến tuyển Anh ôm hận.

CĐV Argentina ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Thực tế, bầu không khí trước trận đã nóng lên từ những ngày qua. Sau màn ngược dòng đánh bại Ai Cập ở vòng 1/8, các cầu thủ Argentina từng hát vang trong phòng thay đồ: "Vì Malvinas, vì Diego, vì kỳ World Cup cuối cùng của Leo". Đoạn video nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều tranh luận vì nhắc đến quần đảo Malvinas - chủ đề vẫn rất nhạy cảm giữa Argentina và Anh.

Tuy nhiên, tiền vệ Rodrigo De Paul khẳng định anh không muốn những vấn đề ngoài bóng đá trở thành tâm điểm của trận bán kết. "Đây là trận đấu gợi lại rất nhiều ký ức về những gì Diego đã làm ở World Cup 1986. Những bài hát cũng nhắc chúng tôi về Malvinas và những người hùng của đất nước. Nhưng câu chuyện Malvinas nên được thảo luận ở những nơi khác".

Người hâm mộ ĐT Anh đông đảo không kém (Ảnh: Getty)

Trước nguy cơ xảy ra sự cố, Sở Cảnh sát Atlanta cho biết đã tăng cường lực lượng trên toàn thành phố. Cảnh sát sẽ bố trí thêm nhân sự quanh sân Mercedes-Benz, các khu vui chơi và những điểm tập trung đông người nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trong ngày diễn ra trận đấu.

Bên cạnh câu chuyện trên khán đài, trận bán kết còn mang ý nghĩa đặc biệt với Lionel Messi. Sau gần hai thập kỷ khoác áo tuyển Argentina, siêu sao 38 tuổi sẽ lần đầu tiên đối đầu đội tuyển Anh ở cấp độ ĐTQG.

"Được gặp tuyển Anh là điều rất đặc biệt vì họ là một cường quốc bóng đá. Tôi đã đối đầu gần như mọi đội tuyển lớn, ngoại trừ tuyển Anh, nên đây sẽ là một trải nghiệm rất đáng nhớ", Messi chia sẻ sau chiến thắng trước Thụy Sĩ.

Với lịch sử đối đầu nhiều duyên nợ, sức nóng từ hai khán đài và tấm vé vào chung kết World Cup ở phía trước, cuộc thư hùng giữa Anh và Argentina được dự báo sẽ là một trong những trận đấu giàu cảm xúc và áp lực nhất của giải đấu năm nay.