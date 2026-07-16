Bán kết Anh - Argentina lập kỷ lục "buồn" tại World Cup 2026

Hiệp một trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina diễn ra căng như dây đàn khi phải đến phút 33 mới xuất hiện cú dứt điểm đầu tiên, kèm theo hàng loạt thống kê hiếm thấy.

Hiệp một căng thẳng đến nghẹt thở

Được xem là trận đấu được chờ đợi nhất World Cup 2026, cuộc đối đầu giữa Anh và Argentina đã diễn ra đúng với kỳ vọng về sự quyết liệt, nhưng lại thiếu hẳn những pha hãm thành trong hiệp một.

Hai đội nhập cuộc với sự thận trọng tối đa. Khu vực giữa sân trở thành "điểm nóng" với những pha tranh chấp quyết liệt, không ai muốn mắc sai lầm trong một trận bán kết.

Hệ quả là người hâm mộ phải chờ rất lâu mới được chứng kiến cơ hội đầu tiên.

Phải đến phút 33, Enzo Fernandez mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu. Đây là thời điểm xuất hiện pha kết thúc muộn nhất tại World Cup 2026, đồng thời đánh dấu trận đấu đầu tiên kể từ World Cup 1966 không có bất kỳ cú sút nào trong suốt 30 phút đầu tiên.

Đó là một kỷ lục không mấy tích cực, nhưng phản ánh chính xác sự chặt chẽ trong cách tiếp cận của hai đội.

19 pha phạm lỗi chỉ sau 45 phút

Không nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng hiệp một lại chứng kiến bầu không khí vô cùng nóng bỏng.

Hai đội thực hiện tổng cộng 19 pha phạm lỗi, trong đó tuyển Anh phạm 7 lỗi, còn Argentina có 12 lần bị trọng tài thổi phạt.

Những con số này cho thấy mức độ quyết liệt của trận đấu khi cả hai liên tục áp sát, tranh chấp mạnh mẽ và sẵn sàng phạm lỗi chiến thuật để ngăn đối phương triển khai bóng.

Những ngôi sao như Lionel Messi, Jude Bellingham hay Harry Kane đều bị theo kèm rất sát, khiến không gian xử lý gần như bị triệt tiêu. Chính vì vậy, hiệp đấu đầu tiên không tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý trước khung thành hai đội.

Thế trận giằng co ấy chỉ thực sự thay đổi trong hiệp hai, khi Anthony Gordon mở tỷ số cho Anh ở phút 55. Bàn thắng buộc Argentina phải dâng cao tấn công và từ đó tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục với hai pha kiến tạo của Messi để thắng chung cuộc 2-1, qua đó giành vé vào chung kết World Cup 2026 gặp Tây Ban Nha.