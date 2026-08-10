Bán kết AFF Cup: 2 thất bại khó hiểu và “cái dớp” Malaysia đe dọa tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có một “cái dớp” cần vượt qua trước Malaysia.

Tại vòng bán kết AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia. Giữa 2 đội có duyên nợ kéo dài hàng chục năm. Nhưng có một “cái dớp” đối với tuyển Việt Nam. Đó là cứ khi nào gặp Malaysia tại bán kết AFF Cup, đoàn quân áo đỏ đều thua. Thậm chí, những thất bại mà tuyển Việt Nam phải đón nhận đều mang tới sự cay đắng cùng những dấu hỏi.

Đầu tiên là vòng bán kết AFF Cup 2010. Thời điểm đó, đội tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ giải đấu. Dù gặp những khó khăn nhất định, đoàn quân áo đỏ vẫn đánh bại Singapore ở trận đấu cuối vòng bảng để đi tiếp với ngôi đầu bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, Malaysia chật vật lách qua “khe cửa hẹp” với chỉ 1 chiến thắng sau 3 trận vòng bảng. Đội bóng áo vàng chỉ hơn Thái Lan nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Nhưng ở trận bán kết lượt đi, tuyển Việt Nam đã thất bại 0-2 trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, phút 60, đoàn quân áo đỏ nhận bàn thua khi thủ môn Tấn Trường bắt trượt bóng trong nỗ lực cản phá cú đánh đầu của Safee Sali.

Sau này, thủ thành người Đồng Tháp kể lại: “Tôi không có ý định đổ lỗi. Bàn thua là lỗi do tôi mất tập trung. Nhưng những ánh đèn laser liên tục chiếu vào mặt khiến mắt tôi bị lóa đi giống như đối diện với một chiếc xe chạy ngược chiều nên không phán đoán được đường bay của trái bóng dẫn đến phản xạ sai”.

Ánh đèn laser do các CĐV Malaysia chiếu vào cầu thủ đối phương

Tuyển Malaysia như được tiếp thêm sức mạnh, trong khi tuyển Việt Nam lại không còn duy trì được sự chắc chắn. Để rồi, đội bạn ghi thêm bàn thắng để ấn định tỉ số 2-0. Trận lượt về, dù rất cố gắng nhưng tuyển Việt Nam không thể lật ngược thế cờ và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2.

4 năm sau, 2 đội tái ngộ ở bán kết AFF Cup 2014. Lần này, tuyển Việt Nam có một chiến thắng oanh liệt ngay trên sân khách ở trận lượt đi. 2 bàn thắng của Võ Huy Toàn và Văn Quyết giúp đoàn quân áo đỏ thắng 2-1 và nắm lợi thế lớn.

Hừng hực khí thế ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, nhưng đoàn quân dưới quyền HLV Miura lại sụp đổ theo kịch bản vô cùng khó tin.

Ngay phút thứ tư, Malaysia dẫn trước 1-0. Pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải dẫn đến quả penalty và Safiq Rahim thực hiện thành công. Tới phút 16, thủ môn Nguyên Mạnh và Văn Biển phối hợp không tốt, giúp Talaha dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 22, Công Vinh thực hiện thành công quả phạt đền rút ngắn tỉ số còn 1-2. Lúc này, 2 đội ở thế cân bằng về tỉ số. Nhưng các cầu thủ Việt Nam dường như vẫn chưa lấy lại sự thăng bằng về mặt tâm lý.

Vẫn có quá nhiều sai sót diễn ra trên sân. Phút 29, Đinh Tiến Thành trong nỗ lực phá bóng đã đá phản lưới nhà. Trước khi hiệp một kết thúc, Malaysia có bàn thắng thứ tư. Lùi gần như toàn bộ đội hình về vòng cấm nhưng “quên” kèm người, tuyển Việt Nam để Bin Adan dễ dàng đánh đầu tung lưới trong pha phạt góc.

Công Vinh đau đớn sau thất bại

Những cố gắng trong hiệp hai chỉ giúp tuyển Việt Nam gỡ được 1 bàn. Thua 2-4 ở lượt về và 4-5 chung cuộc, đoàn quân áo đỏ ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Điểm chung được rút ra từ 2 thất bại trong quá khứ: tuyển Malaysia dù ở thời điểm nào, với đội hình nào, vẫn luôn tiềm ẩn khả năng bùng nổ rất đáng gờm. Để phá được “cái dớp” Malaysia ở bán kết AFF Cup, HLV Kim Sang-sik cần đánh giá đúng tình hình và đặc biệt không được chủ quan trước đoàn quân dưới quyền HLV Tan Cheng Hoe.

Lịch thi đấu vòng bán kết AFF Cup 2026

Ngày 15/8 20h00 Singapore vs Thái Lan (lượt đi)

Ngày 16/8 20h00 Malaysia vs Việt Nam (lượt đi)

Ngày 18/8 20h00 Thái Lan vs Singapore (lượt về)

Ngày 19/8 20h00 Việt Nam vs Malaysia (lượt về)