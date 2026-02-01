Ban huấn luyện futsal Việt Nam “xem giò” đối thủ ở trận tứ kết futsal châu Á 2026

HLV Diego Giustozzi cùng các thành viên ban huấn luyện futsal Việt Nam dự khán trận Indonesia - Iraq. ẢNH: PHAN HỒNG

Dù thất bại 0-1 trước Thái Lan ở trận tranh ngôi đầu bảng B, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn giành vé vào vòng tứ kết với vị trí thứ 2 khi có 6 điểm. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Diego Giustozzi được xác định sau khi trận đấu tranh ngôi đầu bảng A giữa Indonesia và Iraq kết thúc.

Thay vì cùng các học trò trở về khách sạn nghỉ ngơi sau trận đấu vào chiều 31-1, HLV Diego Giustozzi cùng các trợ lý Huỳnh Tấn Quốc, Javier Arrivi và Giuliano đến dự khán trận đấu giữa Indonesia và Iraq.

Với lợi thế nhỉnh hơn về chỉ số phụ, Indonesia chỉ cần một trận hòa trước Iraq để khép lại bảng A với ngôi đầu bảng. Đúng như dự đoán của phần đông giới chuyên môn, Indonesia đã tận dụng lợi thế sân nhà để hoàn thành mục tiêu.

Phút thứ 6, Samuel Eko ghi bàn mở tỷ số cho Indonesia. Dù để Haedr Majed của Iraq gỡ hòa ở phút 30, nhưng các cầu thủ đến từ xứ Vạn đảo vẫn giữ được tỷ số này trong thời gian còn lại của trận đấu.

Indonesia (áo đỏ) đứng đầu bảng A và gặp đội tuyển futsal Việt Nam ở tứ kết. ẢNH: AFC

Cùng kết thúc bảng A với 7 điểm như Iraq, nhưng Indonesia xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Thành tích này đưa đoàn quân của HLV Hector Souto đối đầu với đội tuyển futsal Việt Nam ở trận tứ kết diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 3-2. Trước đó bốn tiếng, Iraq sẽ chạm trán Thái Lan.

Với việc trực tiếp theo dõi Indonesia, HLV Diego Giustozzi cùng các cộng sự đã có những góc nhìn và ghi chép tỉ mỉ về đối thủ. Châu Đoàn Phát cùng các đồng đội sẽ có hai ngày nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị cho vòng tứ kết.

HLV Diego Giustozzi đánh giá: “Indonesia là đội futsal mạnh ở Đông Nam Á, có phong cách thi đấu khá giống chúng tôi, cách tiếp cận trận đấu cũng tương đồng. Họ còn có lợi thế sân nhà với sự cổ vũ của hàng chục nghìn khán giả. Tuy nhiên, khi đã bước vào vòng tứ kết, 8 đội mạnh nhất châu Á đều rất chất lượng”.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại SEA Games 33, đội tuyển futsal Việt Nam đã thắng Indonesia với tỷ số 1-0.