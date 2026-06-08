Bạn gái Lamine Yamal gây bão trước thềm World Cup 2026, đáp trả cực gắt khi bị tố dựa hơi "thần đồng" Tây Ban Nha

Chuyện tình của thần đồng bóng đá Lamine Yamal tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trước thềm World Cup 2026.

Khi World Cup 2026 chỉ còn ít ngày nữa sẽ chính thức khởi tranh, mọi động thái liên quan đến các ngôi sao hàng đầu đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Với Lamine Yamal - tài năng trẻ sáng giá của tuyển Tây Ban Nha, cuộc sống riêng tư của anh cũng đang bị soi không kém những màn trình diễn trên sân cỏ.

Những ngày gần đây, bạn gái của Yamal là Inés García bất ngờ trở thành đề tài nóng trên các diễn đàn thể thao và mạng xã hội Tây Ban Nha. Người đẹp liên tục xuất hiện trong các đoạn video, hình ảnh bên cạnh ngôi sao Barcelona, khiến lượng người theo dõi trên các nền tảng cá nhân tăng mạnh.

Tuy nhiên, đi kèm với sự nổi tiếng là những lời chỉ trích. Không ít cư dân mạng cho rằng Inés đang tận dụng mối quan hệ với Yamal để phát triển sự nghiệp influencer, thu hút thêm người theo dõi và các hợp đồng quảng cáo.

Trước những bình luận tiêu cực ngày càng nhiều, Inés García đã quyết định lên tiếng. Người đẹp khẳng định cô đã xây dựng công việc riêng từ nhiều năm trước khi công khai chuyện tình cảm với Yamal. Theo Inés, các hoạt động sáng tạo nội dung, hợp tác với thương hiệu và phát triển hình ảnh cá nhân đều đã được cô theo đuổi từ lâu, hoàn toàn không phải sản phẩm của việc hẹn hò với ngôi sao bóng đá nổi tiếng.

Bạn gái Lamine Yamal gây chú ý trước thềm World Cup 2026, khẳng định không dựa hơi bạn trai nổi tiếng

Thông điệp mà Inés muốn gửi gắm khá rõ ràng: cô muốn được công nhận vì năng lực và công việc của bản thân thay vì chỉ được biết đến với danh xưng "bạn gái của Lamine Yamal".

Động thái của người đẹp nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng việc cô lên tiếng là cần thiết bởi bất kỳ ai cũng có quyền được tôn trọng sự nghiệp cá nhân. Trong khi đó, một số người khác vẫn giữ thái độ hoài nghi khi mức độ nổi tiếng của Inés tăng lên đáng kể kể từ khi chuyện tình cảm với Yamal được công khai.

Dẫu vậy, giữa những tranh cãi ngoài sân cỏ, Lamine Yamal dường như vẫn tập trung hoàn toàn cho mục tiêu lớn nhất phía trước: World Cup 2026.

Ở tuổi 18, ngôi sao Barcelona được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố quan trọng nhất của tuyển Tây Ban Nha tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau chức vô địch EURO 2024 cùng màn trình diễn bùng nổ trong màu áo CLB, Yamal đang mang trên vai kỳ vọng khổng lồ từ người hâm mộ xứ bò tót.

Và có lẽ cũng chính vì vậy mà mọi câu chuyện xung quanh anh, kể cả chuyện tình cảm, đều dễ dàng trở thành đề tài nóng trước thềm World Cup. Trong khi Yamal chuẩn bị chinh phục giấc mơ vàng cùng tuyển Tây Ban Nha, bạn gái anh cũng đang nỗ lực chứng minh rằng bản thân có thể tỏa sáng theo cách riêng, không cần dựa vào hào quang của một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất thế giới hiện nay.