Bạn gái Hoa hậu gọi Trọng Đại là 'My friend', dân mạng lại nghi hoặc: Thế rốt cuộc là anh chị đã chia tay chưa vậy?

Theo dõi những diễn biến trong chuyện tình cảm của Trọng Đại và Top 5 Hoa hậu Đại dương 2017 Nguyễn Huyền Trang, dân tình cũng đến mệt với cách xác định mối quan hệ của cặp đôi. Lúc thì Trọng Đại than thở trên Facebook cá nhân bóng gió chuyện bị người yêu bỏ, lúc anh chàng lại khẳng định mình "đang sợ ế" rồi xóa ảnh chụp chung với bạn gái đi.

Cư dân mạng còn chưa kịp động viên thì đã lại thấy ngôi sao U23 Việt Nam lẳng lặng vào trang cá nhân của Huyền Trang bình luận khen cô nàng xinh đẹp như thể tình cảm còn mặn nồng lắm. Vậy mà, chuyện trông thế lại chưa chắc đã đúng như fan đồn đoán nhé.

Bằng chứng là mới đây, trên Facebook Huyền Trang đăng ảnh Trọng Đại ăn mừng sau khi ghi bàn giúp Viettel FC giành chiến thắng 2-0 trước Khánh Hòa tối 21/7. Người đẹp Quảng Ninh viết lời dẫn: "Congratulation my friend" (Chúc mừng bạn mình). Không phải "my boy" (chàng trai của em), "my love" (tình yêu của em), Huyền Trang chỉ đặt cho Trọng Đại một danh xưng đơn giản là bạn bè.

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1997 lại bình luận bên dưới với lời cảm ơn "Cảm ơn iu nhé" kèm biểu tượng trái tim. Thế này có phải là mỗi người nói một kiểu không đây. Fan lại nghi hoặc vậy là anh chị còn yêu nhau hay không nhỉ? Có lẽ để có câu trả lời chính xác nhất thì phải hỏi thẳng đôi trai tài gái sắc này thôi fan ơi.

Trong một diễn biến khác, Nguyễn Huyền Trang chia sẻ trong 1 livestream trên Facebook cá nhân khẳng định bản thân sẽ từ bỏ đam mê thi hoa hậu để tập trung làm việc, kiếm tiền. Sau thất bại tại cuộc thi Miss World Vietnam 2019, bạn gái Trọng Đại cho biết cô không còn hứng thú với các cuộc thi sắc đẹp. Trước đó, việc Huyền Trang mải mê theo đuổi hào quang của các đấu trường nhan sắc được cho là nguyên nhân khiến cô và bạn trai lục đục.

Nguyễn Trọng Đại vừa có bàn thắng quan trọng giúp CLB Viettel giành 3 điểm ở vòng 17 V.League 2019. Sắp tới, tiền vệ người Hải Dương sẽ tiếp tục cùng các đồng đội đón đội khách Quảng Nam trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận đấu vòng 18 V.League 2019 diễn ra lúc 19h ngày 28/7.