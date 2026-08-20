Bạn gái của "cậu Be" Bellingham khoe dáng sexy với váy ren xuyên thấu, được chấm 10 điểm quyến rũ

Ashlyn Castro - bạn gái Jude Bellingham - khiến mạng xã hội xôn xao khi diện váy ren xuyên thấu đầy quyến rũ. Nhan sắc và thần thái của nàng WAG 28 tuổi nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.

Ashlyn Castro tiếp tục chứng minh sức hút của một trong những nàng WAG nổi bật bên cạnh các ngôi sao bóng đá hàng đầu. Mới đây, bạn gái Jude Bellingham đăng tải loạt ảnh mới trên Instagram, khoe diện mạo đầy cuốn hút trong một thiết kế ren tối màu.

Chiếc váy có phom dáng ôm sát, được tạo điểm nhấn bằng chất liệu ren xuyên thấu, giúp Ashlyn khoe trọn đường cong nhưng vẫn giữ được vẻ nữ tính, sang trọng. Người đẹp Mỹ chọn cách tạo dáng đơn giản trước ống kính, song thần thái tự tin nhanh chóng khiến loạt ảnh nhận về hàng loạt phản ứng từ người theo dõi.

Không cần chia sẻ quá nhiều, bài đăng của bạn gái Bellingham vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý. Với 1 triệu người theo dõi trên Instagram, Ashlyn nhận được hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Không ít bình luận dành những lời có cánh cho diện mạo của Ashlyn: “Nữ hoàng!”, “Quá xinh đẹp", “Phong cách này cực kỳ hợp với bạn", "10 điểm quyến rũ"...

Đây không phải lần đầu Ashlyn gây chú ý với những màn lên đồ táo bạo. Trên trang cá nhân, nàng WAG thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện những bộ váy quyến rũ, trang phục lấp lánh hoặc những set đồ mang đậm phong cách thời trang cá nhân.

Ashlyn và Bellingham bắt đầu hẹn hò từ năm 2024. Dù chênh nhau 5 tuổi, cặp đôi vẫn được nhận xét là khá đẹp đôi mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Tuy nhiên, cả hai lựa chọn khá kín tiếng về chuyện tình cảm và hiếm khi chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư lên mạng xã hội.

Ảnh: PA

Trong thời gian qua, Ashlyn vẫn thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai thi đấu. Đáng chú ý, cô từng đồng hành cùng Bellingham trong hành trình của tuyển Anh tại World Cup 2026 diễn ra ở Bắc Mỹ.

Trong khi tiền vệ Real Madrid tập trung chinh phục những mục tiêu trên sân cỏ, Ashlyn tiếp tục gây chú ý với công việc người mẫu và sáng tạo nội dung. Với nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang ngày càng táo bạo, cô đang trở thành một trong những nàng WAG được người hâm mộ bóng đá quốc tế đặc biệt quan tâm.