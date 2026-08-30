Bạn gái "cậu Be" Bellingham diện áo khoét sâu khoe vóc dáng nóng bỏng, siêu sao bóng đá lập tức có động thái "đánh dấu chủ quyền"

Nàng WAG Ashlyn Castro gây chú ý khi đăng loạt ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp. Bạn gái Jude Bellingham tự tin khoe vóc dáng trong những thiết kế tôn dáng, nhanh chóng nhận về “cơn mưa” lời khen từ người hâm mộ.

Nàng WAG Ashlyn Castro - bạn gái ngôi sao ĐT Anh Jude Bellingham vừa khiến người hâm mộ chú ý với loạt ảnh mới cập nhật từ kì nghỉ mùa hè. Ashlyn Castro xuất hiện đầy tự tin trong những bộ trang phục tôn dáng như áo ôm sát có phần cổ khoét sâu, tôn lên body nóng bỏng, lúc lại diện crop top và tạo dáng sexy, khoe đường cong cùng thần thái cuốn hút.

Vốn là người có tầm ảnh hưởng trên MXH, lại hẹn hò với siêu sao bóng đá đình đám nước Anh, nàng WAG nhanh chóng nhận được nhiều lời có cánh từ hàng triệu người theo dõi: “quá xinh đẹp”, “hoàn hảo”, “cô gái xinh đẹp nhất”, “quá lộng lẫy”...

Đáng chú ý, giữa hàng loạt bình luận của người hâm mộ, Jude Bellingham cũng đích thân vào phần bình luận tương tác với bạn gái như một động thái "đánh dấu chủ quyền". Nam cầu thủ 23 tuổi hài hước viết: “Stop stealing my music” (tạm dịch: “Đừng lấy trộm nhạc của anh nữa”), khiến màn khoe ảnh của Ashlyn càng thu hút sự chú ý.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Từ lâu, bạn gái "cậu Be" Bellingham đã nổi tiếng với phong cách thời trang quyến rũ. Trước đó trong tháng 8, cô từng khoe ảnh diện váy ren xuyên thấu và nhận về hàng chục nghìn lượt tim, tương tác và lời khen của người hâm mộ. Ashlyn hiện có khoảng 1 triệu người theo dõi trên Instagram và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về thời trang, cuộc sống cũng như các chuyến đi cá nhân.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Cặp đôi Ashlyn và Bellingham bắt đầu chính thức hẹn hò từ năm 2024. Nhưng phải đến năm ngoái, chuyện tình của cả hai mới được công chúng biết tới rộng rãi khi nữ người mẫu được bắt gặp ngồi cạnh bố mẹ ngôi sao Real Madrid trên khán đài sân Bernabeu để cổ vũ anh thi đấu. Từ đó, Ashlyn cũng thường xuyên đồng hành trên các SVĐ để cổ vũ bạn trai. Tại World Cup 2026, cô nàng tiếp lửa Bellingham cùng đội tuyển Anh, gây sốt với những khoảnh khắc cực ngọt ngào bên bạn trai ngôi sao.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Hiện tại, Bellingham đang tập trung cho mùa giải mới cùng Real Madrid. Anh đã ghi bàn trong chiến thắng mở màn mùa giải trước Espanyol và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong trận thắng Real Sociedad.

Tú Tú.