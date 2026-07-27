Bạn gái Brazil của Hoàng Hên chiếm "spotlight" lúc này: Vóc dáng nuột nà, vòng eo nhỏ xíu, ngắm ảnh đời thường mới mê

Tại ASEAN Cup 2026, bạn gái cầu thủ Đỗ Hoàng Hên gây chú ý khi liên tục xuất hiện cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Trong dàn bạn gái cầu thủ (WAGs) của bóng đá Việt Nam, Lais Machado – nửa kia người Brazil của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng. Tại ASEAN Cup 2026, Lais Machado đã bay sang tận Thái Lan để cổ vũ Hoàng Hên cùng các đồng đội trong trận mở màn thắng 7-0 Timor Leste. Nàng WAG người Brazil nhanh chóng thu hút bởi nhann sắc quyến rũ cùng gu thời trang tinh tế.

Hẹn hò gần 3 năm, Lais Machado hiện sinh sống cùng Đỗ Hoàng Hên tại Hà Nội. Nàng WAG sở hữu ngoại hình cuốn hút với làn da rám nắng khỏe khoắn cùng vóc dáng nuột nà, quyến rũ. Cô chọn lối sống khá chừng mực, tài khoản Instagram cá nhân của Lais luôn đặt ở chế độ riêng tư. Hình ảnh của cô chủ yếu xuất hiện qua những khoảnh khắc đời thường do bạn trai đăng tải hoặc qua ống kính truyền thông khi cô có mặt trên khán đài cổ vũ.

Bạn gái Hoàng Hên gây chú ý thời gian gần đây (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Không chỉ là người đồng hành trong cuộc sống, Lais Machado còn được coi là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tiền vệ sinh năm 1994. Bên ngoài sân cỏ, cô quán xuyến công việc nội trợ, chăm sóc chế độ dinh dưỡng hàng ngày để bạn trai duy trì thể lực tốt nhất. Dù xuất hiện lộng lẫy trong các buổi tiệc hay giản dị với áo phông, quần jeans thường ngày, nàng WAG Brazil luôn ghi điểm nhờ phong cách gần gũi, tinh tế.

Nhan sắc và phong cách đời thường của bạn gái Hoàng Hên (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Đặc biệt, Lais Machado thể hiện sự gắn bó sâu sắc với văn hóa và con người Việt Nam. Cô từng thu hút ánh nhìn khi diện chiếc áo dài truyền thống nền nã trong ngày Đỗ Hoàng Hên chính thức nhận quyết định nhập tịch.

Bạn gái Hoàng Hên khi diện áo dài Việt Nam (Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Sự đồng hành bền bỉ và tình cảm chân thành của Lais Machado không chỉ giúp Đỗ Hoàng Hên thăng hoa trên sân cỏ mà còn khiến cô trở thành một trong những nàng WAG nhận được nhiều cảm tình từ cổ động viên Việt Nam.