Bạn bè của Victoria Beckham bức xúc: Tại sao cô ấy không được nhảy thân mật với con trai của mình?

Khoảnh khắc Victoria Beckham bước lên sân khấu trong đám cưới của con trai cả Brooklyn vào năm 2022 - theo lời mời của ca sĩ Marc Anthony - tưởng như chỉ là một giây phút ngẫu hứng, đầy yêu thương của một người mẹ. Không ai ngờ, điệu nhảy ngắn ngủi ấy lại trở thành "vết sẹo" ám ảnh gia đình Beckham suốt bốn năm sau.

Trong tiếng nhạc I Need To Know mang âm hưởng Latin, Victoria - cựu thành viên Spice Girls vốn nổi tiếng đam mê nhảy múa - cùng Brooklyn lắc lư vài nhịp. Cử chỉ chạm vào cổ con trai được bạn bè mô tả là "ấm áp, tự nhiên và trọn vẹn", đúng với cách gia đình Beckham vẫn thể hiện tình cảm từ trước đến nay.

Nhưng chính khoảnh khắc đó lại châm ngòi cho làn sóng chỉ trích dữ dội chưa từng có nhằm vào Victoria.

Brooklyn "nổ bom": Mẹ khiến tôi nhục nhã trước đám đông

Tuần trước, Brooklyn Beckham khiến dư luận chấn động khi công khai công kích cả cha lẫn mẹ trên Instagram. Chàng trai 26 tuổi cáo buộc Victoria đã nhảy "không phù hợp trên người tôi trước mặt mọi người", khiến anh "chưa bao giờ cảm thấy khó chịu và xấu hổ đến thế trong đời". Theo lời Brooklyn, hành động đó khiến vợ anh - Nicola Peltz - bật khóc và rời khỏi buổi tiệc.

Brooklyn viết 6 trang tố cáo bố mẹ (Ảnh: Darren Gerrish)

Một số nguồn tin sau đó cho rằng sự khó chịu ban đầu có thể đến từ việc Marc Anthony gọi Victoria là "người phụ nữ đẹp nhất căn phòng" khi mời cô lên sân khấu - một câu nói đủ khiến bất kỳ cô dâu nào cũng không vui. Tuy nhiên, bạn bè của Victoria khẳng định không ai trách cô vì điều đó.

Dù vậy, hậu quả thì có thật. Nicola được cho là đã phải vào nhà khách của dinh thự Palm Beach trị giá 76 triệu bảng của gia đình để được mẹ và anh chị em an ủi.

"Tại sao Victoria lại không được thân mật với con trai mình?"

Suốt bốn năm qua, Victoria chưa từng lên tiếng công khai về điệu nhảy được coi là "gây tranh cãi bậc nhất lịch sử showbiz". Nhưng giờ đây, bạn bè thân cận của cô đã phá vỡ sự im lặng, nói thay cho nhà thiết kế 51 tuổi.

"Tại sao Victoria lại không được thân mật với Brooklyn? Cô ấy thân mật với tất cả các con và luôn như vậy," một người bạn bức xúc nói với Mail on Sunday. "Gia đình Beckham vốn rất gần gũi về thể chất. David vẫn hôn các con trai khi chúng về nhà. Ôm ấp là chuyện bình thường với họ".

Victoria đã luôn thân mật với con trai từ nhỏ tới lớn (Ảnh: Getty)

Theo nguồn tin này, không có gì "không phù hợp" trong điệu nhảy. Victoria không uống rượu, không nhảy riêng với Brooklyn và càng không "cướp" điệu nhảy đầu tiên của cặp đôi như lời đồn.

"Đó là một điệu nhảy tập thể," một vị khách dự đám cưới xác nhận. Trên sân khấu khi ấy còn có David Beckham, con gái út Harper, Eva Longoria, Cruz, Romeo và bạn gái thời điểm đó. Nicola trước đó đã có điệu nhảy đầu tiên với Brooklyn theo nhạc Elvis Presley và sau đó nhảy cùng cha ruột.

"Nó không phải là một bản tình ca khiêu gợi. Chỉ là một bài salsa vui nhộn. Khóc vì chuyện con trai nhảy với mẹ mình ư? Thật quá lố", người này nói thẳng.

Theo bạn bè gia đình Beckham, vấn đề không nằm ở điệu nhảy - mà nằm ở việc Nicola "không thích sự thân mật trong gia đình Brooklyn".

Rạn nứt sâu hơn cả một điệu nhảy

Điệu nhảy chỉ là phần nổi của tảng băng. Trong tuyên bố dài sáu trang, Brooklyn còn cáo buộc cha mẹ "ghét phụ nữ" khi đổ lỗi cho Nicola về rạn nứt gia đình; nói rằng Victoria đã rút khỏi việc làm váy cưới vào phút chót; rằng thương hiệu Beckham luôn được đặt lên trên tình thân; và rằng anh đã bị kiểm soát suốt phần lớn cuộc đời, dẫn đến lo âu nghiêm trọng.

Những cáo buộc này bị bạn bè gia đình phản bác gay gắt. Họ cho rằng việc nhắm mũi dùi vào Victoria mới chính là biểu hiện của sự "ghét phụ nữ", và khẳng định chiếc váy cưới Valentino của Nicola đã được chuẩn bị suốt một năm.

Đáng chú ý, nhiều người thân cận tin rằng Brooklyn không tự viết tuyên bố này. "Có quá nhiều từ Mỹ, quá trau chuốt so với cậu ấy. Người đàn ông 26 tuổi nào lại viết thư sáu trang công khai chỉ trích cha mẹ?" - một nguồn tin đặt nghi vấn vai trò của đội ngũ PR nhà Peltz.

Ảnh: AFP

Nỗi đau của những bậc cha mẹ

Dù bị tổn thương sâu sắc, David và Victoria Beckham được cho là không hề tức giận con trai. "Chỉ có nỗi buồn, lo lắng và rất nhiều hoang mang", một người bạn gia đình nói. "Tất cả những gì họ muốn là được có Brooklyn trong cuộc sống của mình".

Nỗi đau không chỉ dành cho họ, mà còn cho các con khác - đặc biệt là Harper, cô bé luôn ngưỡng mộ anh trai cả. Ông bà hai bên cũng bị cuốn vào bi kịch gia đình này.

Giữa cơn bão, David vẫn đến Davos tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, còn Victoria - trong nước mắt - vẫn mỗi ngày đến trụ sở thương hiệu ở Tây London. Cô thậm chí xúc động khi ca khúc Not Such An Innocent Girl bất ngờ leo lên vị trí số 1 sau 25 năm.

Cánh cửa vẫn mở, nhưng Brooklyn chưa quay lại

Gia đình Beckham khẳng định họ vẫn sẵn sàng ngồi lại, giải quyết mọi khúc mắc. Nhưng đến nay, Brooklyn và Nicola vẫn liên tục từ chối đối thoại trực tiếp.

Điệu nhảy năm nào, suy cho cùng, chỉ là một cái cớ. Thứ thật sự tan vỡ là sợi dây gia đình - vốn từng được xem là biểu tượng hoàn hảo của làng giải trí Anh quốc.

Theo Mail Online.