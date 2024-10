Lúc 13h00 hôm nay, cơ thủ Việt Nam Lường Đức Thiện đấu cơ thủ Trung Quốc Zhu Xi He ở vòng thứ hai nhánh thắng, giải Hà Nội Open 2024. Trước đó, Lường Đức Thiện đã chiến thắng Nguyễn Tuấn Anh (II) 9-5 ở trận đầu tiên, còn Zhu Xi He thắng Tang Ching Ting 9-1.

Hai cơ thủ có cùng 1 trận thắng so kè nhau quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên. Zhu Xi He vượt lên dẫn trước 1-0, Đức Thiện gỡ hòa 1-1 rồi dẫn lại 2-1, Zhu Xi He gỡ hòa 2-2 rồi vượt lên dẫn 3-2, sau đó lại bị gỡ hòa 3-3…

Lường Đức Thiện (phải) và Zhu Xi He bám đuổi quyết liệt ở giai đoạn đầu trận, khoảng cách chỉ xuất hiện từ ván thứ 10.

Sự so kè quyết liệt về tỷ số cứ liên tục như vậy cho tới khi Zhu Xi He dẫn trước 5-4 và cách biệt xuất hiện từ đây. Cơ thủ Trung Quốc có lối đánh chuẩn xác, tinh tế cả trong các pha tấn công lẫn chạy đạn, đặc biệt duy trì phong độ rất ổn định. Anh nới rộng khoảng cách tỷ số lên 6-4, bị rút ngắn xuống 6-5 rồi lại vươn lên 7-5, 8-5…

Ở ván đấu mang tính quyết liệt, thế bi rất khó cho Zhu Xi He sau khi phá bi (ăn bi số 1). Cơ thủ Trung Quốc không thể dứt điểm bi số 2 nên quyết định chạy đạn. Cả hai đã mất tới 5 đường thủ bi, trước khi Lường Đức Thiện đưa được bi số 2 về lỗ.

Nắm trong tay cơ hội cứu vãn trận đấu, tiếc là sau khi ăn bi số 3, Lường Đức Thiện không còn đường ăn bi số 4, buộc phải chạy đạn. Pha chạy đạn của Đức Thiện đưa Zhu Xi He vào thế khó. Tuy nhiên, cơ thủ Trung Quốc đã có một cơ thủ rất tốt. Anh đưa bi cái qua đầu bi số 8, đập băng rồi cắt rất nhẹ bi số 4, khóa hết các đường ăn bi của Lường Đức Thiện.

Zhu Xi He thắng chung cuộc 9-5 trước Lường Đức Thiện.

Ở đường thủ bi tiếp theo, Lường Đức Thiện chạy đạn không tốt, để lộ cơ ăn cho Zhu Xi He dù cũng không mấy dễ dàng. Song như đã nói ở trên, khả năng của tay cơ Trung Quốc là rất tốt. Chớp cơ hội, Zhu Xi He đã dọn bàn sau đấy, chiến thắng Lường Đức Thiện với tỷ số 9-5.

Như vậy, Zhu Xi He đã có 2 chiến thắng, thêm một trận thắng nữa anh sẽ lọt vào top 64 để chờ đấu loại trực tiếp. Còn Lường Đức Thiện rơi xuống nhánh thua, sẽ cần tìm kiếm 2 trận thắng nữa mới có thể lọt vào vòng loại trực tiếp.