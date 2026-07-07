Balogun - tuyển thủ Mỹ được FIFA "lách luật" thẻ đỏ cho vào sân đá thế nào mà Mỹ thua thảm bại 1-4 trước Bỉ?

Quyết định cho phép Folarin Balogun ra sân dù trước đó nhận thẻ đỏ trực tiếp trở thành tâm điểm tranh cãi trong trận Mỹ 1-4 Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Thế nhưng, tiền đạo được kỳ vọng nhất của đội chủ nhà lại không thể tạo ra khác biệt gì.

Cầu thủ được "đặc cách" vẫn không giúp Mỹ làm nên chuyện

Balogun vốn bị truất quyền thi đấu trong trận thắng Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 sau tình huống phạm lỗi nghiêm trọng được xác định qua VAR. Theo quy định thông thường của FIFA, một thẻ đỏ trực tiếp sẽ kéo theo án treo giò một trận, đồng nghĩa chân sút của tuyển Mỹ sẽ vắng mặt ở cuộc đại chiến với Bỉ.

Tuy nhiên, chỉ một ngày trước trận đấu, FIFA bất ngờ thông báo tạm hoãn thi hành án phạt đối với Balogun theo Điều 27 trong Bộ luật Kỷ luật FIFA. Quyết định này giúp tiền đạo 25 tuổi đủ điều kiện ra sân ngay lập tức, nhưng phải chịu thời gian thử thách kéo dài một năm.

Động thái trên lập tức tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội. Nhưng dù được trao "cơ hội thứ hai", Balogun lại không thể đáp lại kỳ vọng trên sân cỏ. Tiền đạo thuộc biên chế AS Monaco gần như bị hàng thủ Bỉ khóa chặt trong phần lớn thời gian thi đấu. Anh không ghi bàn và cũng không tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm đáng kể.

Dấu ấn hiếm hoi của Balogun là tình huống kiếm về quả đá phạt trực tiếp dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của Malik Tillman trong hiệp một. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì chân sút sinh năm 2001 làm được trước khi bị thay ra ở những phút bù giờ.

Thất bại 1-4 trước Bỉ khiến mọi tranh cãi xoay quanh việc Balogun được phép thi đấu trở nên kém ý nghĩa. Cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Mỹ không thể tạo nên khác biệt, còn đội chủ nhà phải khép lại hành trình World Cup bằng trận thua nặng nề ngay trên sân nhà.

Balogun kết thúc World Cup 2026 với 3 bàn thắng, thành tích đồng hạng nhì trong lịch sử tuyển Mỹ tại các kỳ World Cup cùng Landon Donovan. Tuy nhiên, màn trình diễn nhạt nhòa trước Bỉ sẽ là ký ức khó quên đối với tiền đạo 25 tuổi sau một trong những vụ việc gây tranh cãi nhất giải đấu.

Cảm xúc của các cầu thủ Mỹ khi nhận thất bại 1-4 trước Bỉ (Ảnh: getty)

"Bàn thua tệ nhất World Cup": Tuyển Mỹ biếu không bàn thắng cho Bỉ vì sai lầm khó tin của thủ môn

ĐT Mỹ nhận một trong những bàn thua đáng quên nhất World Cup 2026 trong thất bại 1-4 trước Bỉ ở vòng 1/8. Phút 57, khi Bỉ đang dẫn 2-1, tiền đạo Charles De Ketelaere băng xuống đón đường chọc khe. Thủ môn Matt Freese lao ra và tưởng như đã kiểm soát được tình huống, nhưng bất ngờ để De Ketelaere chích bóng khỏi chân.

Bóng lăn đến vị trí của Hans Vanaken, người dễ dàng đệm vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-1. Cựu hậu vệ Fulham Tim Ream nỗ lực lao về phá bóng nhưng không thể cứu thua.

Sai lầm của Freese lập tức gây bão trên mạng xã hội. Nhiều CĐV gọi đây là "bàn thua tệ nhất World Cup", thậm chí là "một trong những sai lầm thủ môn tệ nhất lịch sử giải đấu".

Bỉ sau đó khép lại chiến thắng 4-1 nhờ bàn ấn định tỷ số của Romelu Lukaku, qua đó loại đội chủ nhà Mỹ để giành vé vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.