Bại trận trước CAHN, HLV Hà Nội FC bóng gió nguy cơ mất việc

Tối 28/8, Hà Nội FC lại nhận thêm một kết quả đáng buồn nữa với trận thua 2-4 trước CAHN. Đội bóng của HLV Makoto Teguramori đã phòng ngự rất hớ hênh, nhận tới 4 bàn thua sau 80 phút tranh tài. Chỉ đến khi đối thủ có xu hướng thả lỏng thì họ mới gỡ được 2 bàn.

Trận thua này đã kéo dài chuỗi ngày đáng quên của một trong những ứng viên vô địch LPBank V.League 1 mùa này. Từ đầu mùa, họ thua 2 và hòa 1. Trận hòa HAGL cũng mang tới nhiều thất vọng cho Hà Nội FC khi họ ép sân toàn diện, dứt điểm tới 23 lần nhưng không một lần ghi bàn.

Sau 3 vòng đầu, có lẽ Hà Nội FC là cái tên gây thất vọng nhất của LPBank V.League 1 -2025/26 và những gì đang xảy ra đặt áp lực cực lớn lên HLV Makoto Teguramori. Nhà cầm quân Nhật Bản thậm chí đã bóng gió tới nguy cơ mất việc trong buổi họp báo sau trận.

“Có nhiều lý do dẫn đến khởi đầu không tốt của chúng tôi ở mùa giải năm nay”, ông nói. “1 tuần trước, Hà Nội FC mới có đủ lực lượng nên đội hình chưa thực sự hòa nhịp với nhau. Tôi đến đây với kỳ vọng giúp Hà Nội FC vô địch nhưng kết quả hiện tại không tốt. Quyết định về chiếc ghế của tôi thuộc về lãnh đạo đội bóng. Sắp tới giải đấu sẽ có quãng nghỉ, và đó là dịp để chúng tôi cải thiện”.

Trong thất bại trước CAHN, ông Teguramori cho rằng vấn đề của Hà Nội FC nằm ở hàng thủ, khi họ càng thi đấu càng để lộ ra các khoảng trống để đối phương khai thác. “Chúng tôi là khách nhưng thực ra cũng là chủ nhà vì hôm nay, chúng tôi được thi đấu ở Hàng Đẫy. Đội xác định gặp khó khăn, nhưng kết quả thật đáng buồn. Sau khi bị dẫn 2 bàn, hàng thủ của chúng tôi đã để lộ nhiều khoảng trống”.