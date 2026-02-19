CLB Công an Hà Nội (CAHN) rời AFC Champions League Two 2025-2026 sau chiến thắng 4-0 trên sân cỏ (ở lượt đi) nhưng thua 0-3 trên bàn giấy. Một sai sót trong khâu kiểm tra thẻ phạt đủ để xóa sạch mọi nỗ lực thi đấu, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho bóng đá Việt Nam khi bước ra sân chơi châu lục.

Đội Công an Hà Nội phạm luật AFC: Không phải bóng đá nghiệp dư

CAHN khép lại hành trình ở vòng 1/8 AFC Champions League Two theo cách không ai mong muốn: không thua trên sân, mà thua vì sai luật. Chiến thắng 4-0 trước CLB Tampines Rovers bị hủy bỏ và đổi thành thất bại 0-3 do đội bóng sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu - Rogério Alves và Stefan Mauk, những người đã đủ số thẻ vàng phải treo giò.

Từ chiến thắng 4-0, CLB CAHN đã bị AFC xử thua 0-3 ở trận lượt đi

Chỉ một sai sót hành chính đã xóa sạch lợi thế chuyên môn. Trên thực tế, bóng đá châu Á từng chứng kiến những cú ngã tương tự. Mùa trước, Sanfrecce Hiroshima thắng Lion City Sailors 6-1 nhưng vẫn bị xử thua 0-3 vì sử dụng Valère Germain không hợp lệ.

Chính vì đã có tiền lệ, nên cú ngã của CAHN lại càng khó chấp nhận.

Theo điều lệ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ban tổ chức không gửi danh sách cầu thủ bị treo giò trước mỗi lượt trận; trách nhiệm hoàn toàn thuộc về CLB.

HLV Mano Polking cho biết trong cuộc họp kỹ thuật, danh sách cầu thủ của ông vẫn được ghi đủ điều kiện thi đấu, nhưng có kèm chú thích: "CLB phải tự kiểm tra, AFC không chịu trách nhiệm".

Vấn đề không nằm ở việc AFC đúng hay sai, mà ở chỗ CAHN đã không làm phần việc bắt buộc của mình.

Ở sân chơi châu lục, không tồn tại khái niệm "không biết" về thẻ phạt. Đây không phải bóng đá nghiệp dư, càng không phải bóng đá phong trào.

Bài học cho đội Công an Hà Nội và bóng đá Việt Nam

Câu hỏi cần đặt ra là vì sao một CLB chuyên nghiệp lại không kiểm soát được tình trạng kỷ luật cầu thủ? Do đâu bộ phận hành chính - pháp lý không rà soát tư cách thi đấu trước khi chốt danh sách?

Nếu lỗi nằm ở hệ thống quản trị nội bộ, thì đó là lỗi lớn hơn nhiều so với một bàn thua trên sân. HLV Polking thừa nhận: "Đây là sai lầm nghiêm trọng của CLB".

Đó là thái độ cần thiết. Nhưng khi ông nói thêm rằng "giá như có ai đó từ AFC thông báo trước", câu chuyện bắt đầu chệch hướng: từ tự chịu trách nhiệm sang trông chờ người khác nhắc hộ.

Giải đấu của châu Á vận hành theo luật như vậy đã nhiều năm. Không thể vừa thừa nhận AFC không thông báo, lại vừa xem đó là lý do biện minh. Bài học không phải là chờ AFC thay đổi, mà là CLB phải tự xây dựng hệ thống kiểm soát rủi ro của mình.

Một CLB dự cúp châu lục không thể viện lý do không biết cầu thủ đã đủ thẻ vàng. Nếu chuyên môn thuộc về ban huấn luyện, thì trách nhiệm kiểm soát tư cách thi đấu phải thuộc về bộ phận quản trị.

Nếu hệ thống đó không tồn tại hoặc vận hành hình thức, thất bại này không còn là tai nạn, mà là hệ quả tất yếu.

và để thua tiếp 1-3 trên sân khách lượt về vào tối 18-2

Cú ngã của CAHN không chỉ dành riêng cho một đội bóng, mà là lời cảnh tỉnh cho cả nền bóng đá Việt Nam: chuyên môn chỉ là một nửa cuộc chơi, nửa còn lại là quản trị. Muốn hội nhập thật sự, không chỉ cần cầu thủ giỏi mà còn cần một bộ máy làm việc đúng chuẩn quốc tế.

CAHN từng đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 4-0. Nhưng chỉ một sơ suất trong kiểm tra thẻ phạt đã kéo cả đội rơi khỏi giải. Thất bại này không chỉ làm đau một CLB, mà còn phần nào làm tổn thương hình ảnh của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Vì sao CAHN mắc lỗi và các CLB châu Á làm gì để tránh?

CAHN sai ở đâu về quy trình? CLB châu Á làm gì để tránh lỗi này? Thiếu đầu mối chuyên trách theo dõi thẻ phạt, án treo giò và tư cách thi đấu. Có bộ phận phụ trách điều lệ cho giải quốc tế của Liên đoàn bóng đá châu Á. Không đối chiếu điều lệ trước khi chốt danh sách; dựa vào danh sách kỹ thuật. Cập nhật thẻ phạt theo thời gian thực, báo trực tiếp cho HLV và trưởng đoàn. Không có quy trình hai lớp kiểm tra: chuyên môn, pháp lý. Danh sách thi đấu phải qua hai vòng duyệt trước khi nộp. Không có bảng cảnh báo rủi ro trước trận. Xác định ban tổ chức không nhắc nhở, CLB tự chịu trách nhiệm Tư duy phụ thuộc: không được nhắc nên không cần kiểm tra. Phương án an toàn: cầu thủ có nguy cơ vi phạm không đăng ký.

CLB châu Á không tránh sai sót bằng may mắn, mà bằng hệ thống. Kiểm tra tư cách thi đấu được coi quan trọng không kém xếp đội hình ra sân.

Luật chơi có thể chưa hoàn hảo, nhưng luật đã rõ: CLB chịu trách nhiệm cuối cùng. Khi bước ra sân chơi lớn, không ai nhắc giùm cho CLB về điều lệ. Thua thì đã thua. Tiền mất thì cũng đã mất (bị phạt và thu hồi tổng cộng 42.000 USD). Điều đáng sợ nhất không phải là bị loại, cũng không phải là mất mát tài chính, mà là không biến "cú ngã" này thành dịp thay đổi thực sự. Nếu bài học sẽ bị quên đi, không có giải pháp cụ thể nào được đưa ra, thì những thất bại kiểu "0-3 trên bàn giấy" sẽ còn quay lại.



