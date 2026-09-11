Bắc Ninh thắng CLB Công an TP.HCM, tạo mốc lịch sử ở V.League

Cập nhật tỷ số Bắc Ninh vs Công an TP.HCM mới nhất: Đầy đủ diễn biến, kết quả Bắc Ninh đấu Công an TP.HCM thuộc vòng 2 V.League 2026-2027 hôm nay.

Vòng 2 V.League 2026-2027 đánh dấu cột mốc lịch sử của câu lạc bộ Bắc Ninh. Đội bóng xứ Kinh Bắc lần đầu tiên giành chiến thắng ở đấu trường hạng cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Bàn thắng duy nhất của Brenner Marlos giúp Bắc Ninh vượt qua CLB Công an TP.HCM với tỷ số 1-0.

Bắc Ninh nhập cuộc chủ động hơn và nhỉnh hơn đối thủ ở khả năng tạo cơ hội. Đội chủ nhà thực hiện 8 pha dứt điểm trong hiệp một, 4 lần đưa bóng trúng đích. Trong khi đó, CLB Công an TP.HCM chỉ có 5 cú sút và không thể hiện được sự hiệu quả mà họ từng đạt được để thắng Hà Nội ở vòng trước.

Brenner ghi bàn đầu tiên cho Bắc Ninh ở V.League.

Khác biệt được tạo ra ở phút 18. Văn Đại chuyền bóng từ cánh trái để Brenner dứt điểm hiểm hóc, đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik.

CLB Công an TP.HCM phản ứng nhanh và từng đưa bóng vào lưới chỉ vài phút sau. Tiến Linh thoát xuống vượt qua thủ môn Văn Công rồi dứt điểm thành bàn. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bắc Ninh duy trì được thế trận tương đối cân bằng trong phần còn lại của hiệp một. Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều rõ rệt. CLB Công an TP.HCM tăng cường sức ép và thực hiện tới 11 pha dứt điểm, hơn gấp đôi Bắc Ninh.

Đội khách liên tục đưa bóng sang phần sân đối phương nhưng hiệu quả ở khâu kết thúc không cao, chỉ có 3 cú sút trúng đích.

Bắc Ninh chủ động ưu tiên bảo vệ tỷ số. Hàng phòng ngự đội chủ nhà phải chịu sức ép lớn trong phần lớn hiệp hai nhưng vẫn giữ được sự tập trung. CLB Công an TP.HCM càng về cuối càng đẩy cao đội hình, song không tìm được bàn gỡ hòa.

Thông tin trước trận đấu Bắc Ninh vs CA TP.HCM

Đây là trận đấu đầu tiên của V.League diễn ra trên sân vận động Việt Yên. Sau trận ra mắt V.League thua Sông Lam Nghệ An 0-1, Bắc Ninh trở về sân nhà đối đầu CLB Công an TP.HCM. Chạm trán đội đương kim vô địch Cúp Quốc gia rõ ràng là thử thách khó đối với tân binh của V.League .

CLB Công an TP.HCM thắng Hà Nội ở lượt trận đầu tiên. (Ảnh: VPF)

Công an TP.HCM khởi đầu mùa giải đầy tích cực. Thầy trò HLV Arthur Diles giành chiến thắng 3-1 trước Hà Nội ở vòng đầu tiên, qua đó có thêm sự hưng phấn trước chuyến hành quân tới Bắc Ninh. Một chiến thắng nữa sẽ giúp Công an TP.HCM tiếp tục hiện diện trong nhóm dẫn đầu ở giai đoạn đầu mùa.

Xét trên tương quan lực lượng, Công an TP.HCM vẫn chiếm ưu thế dù phải chơi trên sân khách. Màn trình diễn trước Hà Nội cho thấy đội bóng của HLV Arthur Diles đang có trạng thái tốt và đủ sự tự tin để hướng tới thêm một kết quả khả quan.