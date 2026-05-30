Bắc Ninh giành vé play-off thăng hạng, chờ đại chiến tranh suất dự V.League

CLB Bắc Ninh đã chính thức giành quyền tham dự trận play-off tranh vé dự V.League 2026/27 sau khi vòng áp chót của giải hạng Nhất quốc gia khép lại.

Ở vòng đấu này, Trường Tươi Đồng Nai đánh bại Long An với tỷ số 3-0 để sớm đăng quang trước một vòng đấu. Kết quả đó cũng giúp đội bóng của Công Phượng đoạt vé thăng hạng trực tiếp lên sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam mùa tới.

Trong khi đó, Bắc Ninh cũng có được chiến thắng 4-2 trên sân Quy Nhơn nhưng vẫn kém đội đầu bảng 5 điểm khi giải chỉ còn một vòng đấu. Điều này đồng nghĩa đại diện vùng Kinh Bắc chắc chắn giữ vị trí á quân (hơn phần còn lại tới 10 điểm), qua đó sở hữu suất tham dự trận play-off quyết định tấm vé cuối cùng lên chơi tại V.League mùa giải 2026/27.

Theo thể thức hiện hành, Bắc Ninh sẽ chạm trán đội xếp thứ 13 tại V.League 2025/26. Đội thắng ở màn so tài này sẽ góp mặt tại V.League mùa sau, còn đội thua phải thi đấu ở giải hạng Nhất.

Bắc Ninh thắng 4-2 trên sân Quy Nhơn, hừng hực khí thế tiến về trận play-off tranh vé thăng hạng V.League ngày 12/6. Trước đó, họ còn trận cuối ở hạng Nhất 2025/26 tiếp đón Trẻ PVF-CAND.

Cuộc đua trụ hạng V.League vẫn cực nóng

Trong lúc Bắc Ninh đã xác định được nhiệm vụ của mình, danh tính đối thủ bên phía V.League vẫn chưa lộ diện. Cuộc chiến trụ hạng hiện vẫn rất căng thẳng khi nhiều đội bóng còn nguy cơ phải đá play-off hoặc xuống hạng trực tiếp.

Các CLB như Thanh Hóa, HAGL, Becamex TP.HCM, Đà Nẵng và PVF-CAND vẫn chưa thể yên tâm khi khoảng cách điểm số không quá lớn. Chỉ hai vòng đấu cuối cùng cũng đủ tạo ra những biến động lớn trên bảng xếp hạng.

Để chuẩn bị cho trận cầu play-off mang tính sống còn này, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã lựa chọn sân Hà Tĩnh làm địa điểm tổ chức. Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 12/6 trên sân trung lập nhằm đảm bảo yếu tố công bằng cho hai đội bóng.

Cơ hội lịch sử cho Bắc Ninh

Việc giành quyền đá play-off mở ra cơ hội lớn để Bắc Ninh lần đầu tiên góp mặt tại V.League. Dù vậy, thử thách dành cho đội bóng này sẽ không hề đơn giản khi đối thủ nhiều khả năng là một CLB giàu kinh nghiệm ở sân chơi số một Việt Nam.

Những trận play-off thăng hạng trong các mùa giải gần đây luôn mang đến kịch bản khó lường bởi chỉ một trận đấu có thể quyết định tương lai của cả hai đội. Với Bắc Ninh, đây sẽ là cơ hội để viết nên dấu mốc lịch sử nếu vượt qua thử thách cuối cùng trên hành trình chinh phục V.League.