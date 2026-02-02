Ba “thần đồng” Việt kiều cùng ghi bàn, HLV Kim Sang-sik đón tin cực vui

Vòng đấu mới nhất của V.League 2025/26 mang đến tín hiệu đặc biệt tích cực cho bóng đá Việt Nam khi ba cầu thủ Việt kiều trẻ gồm Lee Williams, Khoa Ngô và Trần Thành Trung cùng nhau ghi bàn cho các CLB chủ quản. Màn trình diễn này không chỉ giúp đội bóng của họ cải thiện kết quả thi đấu mà còn được xem là “tin không thể vui hơn” với HLV Kim Sang-sik trong quá trình theo dõi và xây dựng lực lượng cho các đội tuyển trẻ Việt Nam.

Trong màu áo CLB Công an TP.HCM, Lee Williams và Khoa Ngô đều để lại dấu ấn rõ nét. Lee Williams là người mở tỷ số trận đấu bằng pha dứt điểm gọn gàng trong hiệp một, thể hiện khả năng chọn vị trí và sự tự tin đáng chú ý dù còn rất trẻ. Không chỉ ghi bàn, cầu thủ này còn hoạt động năng nổ, thường xuyên tham gia vào các tình huống tấn công và cho thấy khả năng hòa nhập khá nhanh với môi trường V.League.

Lee Williams và Khoa Ngô ghi dấu ấn ở chiến thắng 2-1 của Công an TP.HCM trên sân PVF-CAND.

Khoa Ngô thì có lần đầu tiên đá chính tại giải đấu cao nhất Việt Nam và ngay lập tức ghi dấu ấn bằng bàn thắng quan trọng trong hiệp hai, góp phần giúp Công an TP.HCM giành trọn 3 điểm. Bàn thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tiền vệ Việt kiều khi anh lần đầu “nổ súng” tại V.League.

Cùng thời điểm đó, Trần Thành Trung cũng khiến giới chuyên môn chú ý dù CLB Ninh Bình không có được kết quả thuận lợi (thua 2-3 trên sân Công an Hà Nội). Được tung vào sân từ ghế dự bị, tiền vệ sinh năm 2005 mang lại sự tươi mới cho tuyến giữa đội bóng, trước khi ghi bàn bằng một pha xử lý cá nhân ấn tượng. Dù không thể giúp Ninh Bình tránh khỏi thất bại, màn thể hiện của Thành Trung vẫn cho thấy tiềm năng phát triển đáng kỳ vọng.

Việc cả ba cầu thủ Việt kiều trẻ cùng ghi bàn trong một vòng đấu được xem là tín hiệu rất tích cực với HLV Kim Sang-sik. Trong bối cảnh các đội tuyển trẻ Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu dài hạn, đặc biệt là Olympic và các giải đấu châu lục, những gương mặt như Lee Williams, Khoa Ngô hay Trần Thành Trung hứa hẹn sẽ mang đến thêm phương án nhân sự giàu tiềm năng, giúp ban huấn luyện có nhiều lựa chọn hơn trong quá trình xây dựng lực lượng.