Ba màn ngược dòng đỉnh cao của bóng đá Việt Nam và giấc mơ chờ được tái hiện ở giải châu Á

Hơn lúc nào hết, U20 Việt Nam phải vượt qua được gánh nặng tâm lý sau trận thua đậm U20 Triều Tiên, qua đó giành kết quả tốt trong 2 trận còn lại tại vòng loại U20 châu Á 2027.

Vào tối nay (3/9), U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu sống còn với U20 Palestine. Cả hai đội đều thất bại ở trận ra quân bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, bởi vậy một cú sảy chân tiếp theo có thể khiến tấm vé dự vòng chung kết tuột khỏi tay.

Với U20 Việt Nam, trận thua 0-3 trước U20 Triều Tiên khiến dư luận bày tỏ sự thất vọng lớn. Tuy nhiên đây là thời điểm thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi cần gạt bỏ nỗi buồn để hướng tới 2 trận đấu còn lại với U20 Palestine và U20 Iran.

Và trong quá khứ, bóng đá Việt Nam từng không ít lần vượt qua được nghịch cảnh, khi thất bại ở trận ra quân nhưng sau đó xuất sắc vượt khó.

Cục diện bảng C vòng loại U20 châu Á trước lượt trận ngày 3/9.

Đáng nhớ nhất chính là hai hành trình tại AFF Cup 2008 và giải U23 châu Á 2018.

Vào năm 2008, tuyển Việt Nam khởi đầu thất vọng khi thua Thái Lan 0-2. Đây là trận đấu nối dài chuỗi trận không thắng của thầy trò HLV Calisto lên con số 11. Màn trình diễn trên sân Phuket khiến không nhiều khán giả kỳ vọng tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện tại AFF Cup 2008. Thậm chí, kịch bản bi đát nhất cũng đã được CĐV nghĩ đến, đó là việc tuyển Việt Nam có thể sẽ phải dừng bước ngay sau vòng bảng.

Tuy nhiên, vượt qua những áp lực dư luận, đội quân của HLV Calisto xuất sắc vượt qua tuyển Malaysia 3-2 ở lượt trận thứ hai một cách đầy cảm xúc. Và rồi sau đó, tuyển Việt Nam không chỉ vượt qua vòng bảng, mà còn làm nên lịch sử với chức vô địch AFF Cup 2008.

Tuyển Việt Nam xuất sắc vô địch AFF Cup 2008 dù khởi đầu không tốt. (Ảnh: Getty)

Với cấp độ U23, bóng đá Việt Nam cũng từng có một giải đấu vô cùng đáng nhớ. Vào năm 2018, U23 Việt Nam dù chơi đầy nỗ lực nhưng vẫn bị thua ngược 1-2 trước U23 Hàn Quốc ở trận ra quân.

Trong phòng họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo không giấu được sự tiếc nuối. Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra ở lượt trận thứ hai. U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Australia với tỉ số 1-0, với pha lập công của Quang Hải.

Đến lượt cuối, đội quân của HLV Park Hang-seo cầm hòa U23 Syria đầy quả cảm, qua đó xếp nhì bảng D với 4 điểm và giành vé đi tiếp. Và hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam sau đó tiếp tục cho đến tận trận chung kết.

U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích tại VCK U23 châu Á 2018. (Ảnh: Getty)

Ngoài hai giải đấu đáng nhớ trên, bóng đá Việt Nam cũng từng có một màn ngược dòng để đời khác của đội U16. Đó là tại VCK U16 châu Á 2016.

Năm ấy, U16 Việt Nam khởi đầu bằng thất bại 0-7 trước U16 Nhật Bản. Tới lượt trận thứ hai, đội quân của HLV Đinh Thế Nam thậm chí còn bị U16 Australia dẫn trước 2-0 chỉ sau 28 phút thi đấu.

Thế nhưng trong nghịch cảnh, U16 Việt Nam đã có một hiệp 2 bùng nổ. Nguyễn Hữu Thắng lập công ở các phút 51 và 61, gỡ hòa 2-2. Và rồi tới phút 86, Nguyễn Duy Khiêm hoàn tất cuộc lội ngược dòng cảm xúc cho U16 Việt Nam, mang về thắng lợi 3-2.

Ở lượt cuối, U16 Việt Nam tiếp tục vượt qua U16 Kyrgyzstan với tỉ số 3-1, qua đó xếp nhì bảng và giành vé vào tứ kết.

U20 Việt Nam vẫn còn nguyên cơ hội ở phía trước.

Tất nhiên, đó chỉ là những thống kê về các giải đấu trong quá khứ mang tính tham khảo. Muốn vượt qua nghịch cảnh, U20 Việt Nam phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, nghiên cứu đối thủ và có đấu pháp phù hợp. Cơ hội vẫn còn ở phía trước và hi vọng sân Việt Trì tối nay có thể ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ chủ nhà.

Theo điều lệ giải, 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành vé dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.