Aymeric lập siêu phẩm phút bù giờ, Hà Nội FC đánh bại Ninh Bình

Cập nhật tỷ số Hà Nội vs Ninh Bình mới nhất: Đầy đủ diễn biến, số liệu thống kê và kết quả trận Hà Nội vs Ninh Bình thuộc V.League hôm nay.

Tối 30/10 trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội đánh bại Ninh Bình 2-1 ở vòng 6 V.League 2026-2027.

Đội khách vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Lê Phát trong hiệp một, nhưng Sade gỡ hòa sau giờ nghỉ trước khi Aymeric ghi bàn quyết định bằng cú sút xa ở phút 90+1.

Ninh Bình nhập cuộc tự tin, khai thác tốt những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự Hà Nội. Phút 14, Lê Phát có cơ hội đối mặt nhưng không thắng được thủ môn Nguyễn Văn Chuẩn. Chỉ hai phút sau, Lê Phát nhanh chân khống chế bóng rồi sút chìm vào góc gần, mở tỷ số cho đội khách. Hà Nội cố gắng đẩy cao đội hình sau bàn thua.

Phút 36, Xuân Mạnh đánh đầu ngược từ quả phạt góc của Văn Quyết, nhưng cầu thủ Ninh Bình kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Ở chiều ngược lại, Lucao cùng các đồng đội vẫn tạo ra nguy hiểm trong những pha chuyển trạng thái. Ninh Bình giữ được lợi thế 1-0 đến hết hiệp một. Sau giờ nghỉ, Hà Nội tăng tốc rõ rệt. Văn Quyết liên tiếp có cơ hội ở các phút 53 và 61 nhưng đều không thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm. Sức ép của đội chủ nhà cuối cùng mang lại kết quả ở phút 64. Hai Long xử lý khéo léo bên cánh trái, vượt qua Hoàng Đức và Martins trước khi chuyền cho Sade dứt điểm tung nóc lưới, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1.

Khi trận đấu tưởng như sẽ kết thúc với tỷ số hòa, đội chủ nhà tạo ra khác biệt ở phút bù giờ. Phút 90+2, Hà Nội phản công nhanh. Hồ Thanh Minh đưa bóng tới Aymeric ở khoảng cách hơn 20 m so với khung thành. Tiền đạo Việt kiều Pháp che bóng trước sự truy cản của Hoàng Đức rồi tung cú sút chân trái rất căng vào góc gần, đánh bại Văn Lâm.

Bàn thắng muộn giúp Hà Nội hoàn tất màn ngược dòng 2-1 và giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Thông tin trận Hà Nội vs Ninh Bình

Hà Nội đang chịu sức ép không nhỏ trước cuộc đối đầu với Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy. Trải qua 5 vòng đấu, đội bóng Thủ đô chỉ có 6 điểm sau 2 trận thắng và 3 thất bại, xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thành tích này rõ ràng chưa đáp ứng kỳ vọng dành cho một trong những câu lạc bộ giàu truyền thống và được đầu tư mạnh tại V.League.

Hà Nội đánh bại Ninh Bình với tỷ số 2-1.

Trong khi đó, Ninh Bình cũng vừa trải qua cú sảy chân đáng tiếc khi để Công An TP.HCM giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân nhà bằng bàn thắng ở thời gian bù giờ. Trận thua đầu tiên kể từ đầu mùa khiến đội bóng cố đô đánh mất cơ hội chiếm ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên, Ninh Bình vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu với 10 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 5 và chỉ cách đội đầu bảng Sông Lam Nghệ An 1 điểm. Khoảng cách sít sao này giúp Ninh Bình có thêm động lực hướng đến kết quả tích cực trong chuyến làm khách trước Hà Nội.