AVC Nations Cup 2025: Đội tuyển nam Việt Nam thắng nhẹ nhàng đội New Zealand

Quốc Duy (5) là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất trong trận cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nằm tại Bảng D cùng 2 đối thủ Hàn Quốc và New Zealand. Trong trận đấu sớm cách đây 1 ngày, Hàn Quốc có chiến thắng 3-0 trước New Zealand. Vào tối ngày 18-6, thầy trò HLV Trần Đình Tiền mới xuất trận để đọ sức trước đội nam New Zealand.

Nhiều dự báo được cho rằng chúng ta sẽ thi đấu nhỉnh hơn đối thủ trước khi cuộc tranh tài diễn ra. Tuy nhiên thực tế trên sân, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam cần đảm bảo 1 kết quả thắng lợi an toàn để tìm cơ hội đi tiếp sau vòng bảng. Do đó, ban huấn luyện thận trọng và sử dụng đội hình tối ưu nhất với chuyền 2 Đinh Văn Duy, chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, Quản Trọng Nghĩa và đối chuyền Nguyễn Văn Quốc Duy trong khi phụ công có các mũi đánh Trương Thế Khải, Trần Duy Tuyến cùng libero là Cao Đức Hoàng.

Trong ván đầu, chúng ta không cần thăm dò mà tập trung tổ chức phối hợp để thực hiện nhiều quả đánh nhanh từ 2 biên ghi điểm hiệu quả. Ván này có sự giằng co qua từng cầu phát bóng từ mỗi đội nhưng chúng ta đã vượt lên giành chiến thắng 25/23.

Ván thứ 2 tiếp tục chứng kiến sự bám đuổi điểm số. Có thời điểm, chúng ta vượt lên dẫn điểm cách biệt trước các tay đập New Zealand nhưng lại để đối thủ rút ngắn. Dù thế, ván đấu vẫn có chiến thắng 25/22 cho đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Ván thứ 3, cầu thủ New Zealand xuống sức và tinh thần thấy rõ, vì vậy các tay đập của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam nhanh chóng thắng 25/15. Chung cuộc chúng ta thắng 3-0. Thống kê toàn trận cho thấy, cầu thủ Nguyễn Văn Quốc Duy là người chơi hiệu quả nhất cho đội tuyển trong trận với 17 điểm sau đó là Duy Tuyến (11 điểm), Ngọc Thuân (11 điểm).

Chúng ta đã có chiến thắng đầu tiên tại giải lần này. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào ngày 19-6 để tranh vị trí nhất bảng. Theo quy định, 2 đội dẫn đầu sau vòng bảng sẽ có suất dự lượt đấu loại trực tiếp tiếp theo. Năm ngoái, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự giải này và vượt qua vòng bảng với vị trí thứ nhì.