Australian Open 2026: Elena Rybakina thắng Aryna Sabalenka để giành danh hiệu đầu tay

Rybakina vô địch Australian Open lần đầu tiên

Kết quả này xem như là “một màn báo thù ngọt ngào” dành cho Sabalenka, vì Rybakina từng để thua Tay vợt số 1 thế giới người Belarus trận chung kết giải đấu tại Melbourne Park diễn ra hồi năm 2023 (cô thua ngược với điểm số 6-4, 3-6, và 4-6).

Với chiến thắng này, tay vợt 26 tuổi người Kazakhstan đã vinh dự giành được danh hiệu Úc mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp. Và đây cũng là ngôi vô địch Grand Slam thứ 2 ở trong sự nghiệp của cô. Trước đó, cô đã từng vô địch giải Wimbledon 2022...

Trong trận chung kết Wimbledon hồi 4 năm về trước, Elena Rybakina đã giành chiến thắng ngược dòng khá ấn tượng trước Đối thủ đại diện Ả rập Ons Jabeur (người Tunisia) với điểm số là 3-6, 6-2 và 6-2. Cô đã chờ gần 4 năm mới giành Grand Slam khác!

Trận chung kết đơn nữ của Australian Open 2026 đã diễn ra đầy kịch tính và hấp dẫn trong suốt 2 giờ 18 phút đồng hồ tại sân Rod Laver Arena. Cả 2 tay vợt nữ xếp hàng đầu hiện nay của WTA Tour đều có những khoảnh khắc của riêng mình.

Nhưng Rybakina ngoan cường hơn đã thắng. Và đặc biệt, cô khởi đầu ván đấu quyết định rất là không tốt, sớm để thua break-point ngay ở game thứ 2, qua đó, cô bị dẫn trước với điểm số 0-3. Nhưng tay vợt quê ở Moscow đã thắng lại break để rút ngắn điểm số xuống còn 2-3, sau đó thắng luôn game cầm giao bóng để cân bằng 3-3.

Cô tiếp tục bẻ game giao bóng tiếp theo của đối thủ, vượt lên dẫn 4-3 rồi nâng điểm số lên là 5-3. Dù Sabalenka cố cầm giao bóng rút ngắn điểm số xuống còn 4-5, Rybakina đã giành lấy chiến thắng chung cuộc ở game 10, tận dụng ngay match-point và cũng là chamionship-point đầu tiên để giành lấy danh hiệu của cuộc đời tại Úc.

Chiến thắng này đã nối tiếp thành công từ WTA Finals 2025, khi mà Rybakina cũng đã đánh bại chính Sabalenka với điểm số 6-3, 7-6 (7-0) trong trận chung kết để đăng quang ngôi vô địch. Cô đã giành chiến thắng trong bối cảnh tiếng rên rỉ và tiếng gầm gừ của Sabalenka ngày càng dữ dội và cả những câu hét: “Cố lên!”, Rybakina vẫn giữ được điềm tĩnh

Với ngôi vô địch này, Rybakina chính thức “hợp thức hóa thuật ngữ Big Three của WTA”. Có quan điểm từng cho rằng Rybakina cùng với Sabalenka và cả Iga Swiatek là 3 tay vợt mạnh nhất của WTA Tour. Nhưng khi đó, cô mới có chỉ 1 danh hiệu Grand Slam, giờ đã là 2...