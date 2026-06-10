Australia "hòa lạ" Campuchia khiến Việt Nam bị loại, CĐV ĐNÁ đồng loạt "đặt dấu hỏi"

Cách U19 Australia dẫn U19 Campuchia 2-0 dễ dàng, rồi lại phản lưới nhà 2 lần khiến U19 Việt Nam bị loại đã gây ra nhiều nghi vấn.

Hành trình của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2026 đã chính thức khép lại theo kịch bản không ai mong muốn. Trong khi thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi phải chờ đợi một kết quả có lợi từ bảng C để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết, trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia lại diễn ra với những diễn biến khiến nhiều người hâm mộ trong khu vực bất ngờ.

Trước lượt trận cuối, U19 Việt Nam chỉ còn cơ hội đi tiếp nếu U19 Australia đánh bại U19 Campuchia. Mọi thứ dường như diễn ra đúng kỳ vọng khi đại diện xứ Chuột túi nhập cuộc đầy áp đảo. Ngay trong hiệp một, Australia đã dễ dàng tạo ra thế trận một chiều và sớm vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Marcus Neill và Alexandro Nunes. Khoảng cách về trình độ giữa hai đội được thể hiện khá rõ trong hơn 45 phút đầu tiên.

U19 Australia dễ dàng dẫn U19 Campuchia 2-0 trong hiệp một.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau giờ nghỉ lại khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. U19 Campuchia bất ngờ chơi khởi sắc hơn trong khi Australia đánh mất hoàn toàn sự chắc chắn. Phút 60, đội bóng Đông Nam Á có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau tình huống bóng đổi hướng từ chân một hậu vệ Australia rồi đi vào lưới nhà. Đến phút 82, Australia tiếp tục nhận bàn thua theo cách khó tin khi một cầu thủ khác lóng ngóng phản lưới nhà từ tình huống phạt góc không quá nguy hiểm của Campuchia. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2.

Kết quả này giúp Australia giữ ngôi đầu bảng C, còn Campuchia giành vé vào bán kết với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Người chịu thiệt thòi nhất chính là U19 Việt Nam khi bị vượt mặt trên bảng xếp hạng các đội nhì bảng và phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

CĐV Đông Nam Á tranh cãi dữ dội sau trận đấu

Không lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mạng xã hội Đông Nam Á đã xuất hiện hàng loạt ý kiến bàn luận về màn trình diễn của U19 Australia, đặc biệt là sự khác biệt quá lớn giữa hai hiệp đấu.

Một CĐV Indonesia đặt nghi vấn: "Australia dễ dàng tạo lợi thế dẫn trước 2-0, nhưng màn trình diễn của họ trong hiệp hai lại hoàn toàn trái ngược, khiến nhiều người cảm thấy khó lý giải".

Một tài khoản đến từ Malaysia bình luận: "Hai tình huống phản lưới nhà trong cùng một trận đấu là điều khá hiếm gặp. Tôi không muốn kết luận điều gì, nhưng diễn biến trận đấu khiến nhiều người khó tránh khỏi sự hoài nghi".

Trong khi đó, một CĐV Thái Lan tỏ ra không hài lòng: "Australia gần như đã nắm chắc tấm vé đi tiếp, vì vậy họ có thể không còn quá nhiều áp lực. Tuy nhiên, cách đội bóng này để vuột lợi thế vẫn khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu".

Sang hiệp hai, U19 Australia 2 lần phản lưới nhà, để U19 Campuchia gỡ hòa 2-2.

Ngoài những bình luận trên, nhiều người hâm mộ cũng cho rằng Australia đã chơi dưới sức trong hiệp hai. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, không ít ý kiến nhận định đội bóng trẻ xứ Chuột túi thi đấu thiếu quyết tâm sau khi đã có lợi thế dẫn bàn và gần như cầm chắc vé đi tiếp. Một số bình luận thậm chí cho rằng màn trình diễn của Australia khiến họ khó được đánh giá là ứng viên sáng giá cho chức vô địch.

Dẫu vậy, cũng có không ít người lên tiếng bảo vệ Australia trước làn sóng hoài nghi. Một CĐV nhận xét: "Đây là sân chơi của các cầu thủ trẻ, nơi những sai sót cá nhân vẫn thường xuyên xuất hiện. Cho đến lúc này cũng chưa có cơ sở nào để khẳng định Australia cố tình đánh rơi chiến thắng trước Campuchia".

Trên thực tế, bóng đá trẻ luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Áp lực tâm lý, kinh nghiệm thi đấu hạn chế hay những sai sót cá nhân đều có thể dẫn đến các kết quả bất ngờ. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi nghi vấn từ phía người hâm mộ vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán và chưa có bất kỳ cơ sở nào để khẳng định có điều bất thường trong trận đấu giữa U19 Australia và U19 Campuchia.

Dù vậy, việc Campuchia lội ngược dòng thành công nhờ hai tình huống phản lưới nhà của đối thủ vẫn đang là một trong những câu chuyện gây tranh cãi nhất sau khi vòng bảng U19 Đông Nam Á 2026 khép lại. Trong khi Campuchia lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết giải đấu, U19 Việt Nam đành ngậm ngùi nói lời chia tay giải trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.