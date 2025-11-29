Trận tứ kết Copa Bolivia giữa Blooming và Real Oruro kết thúc với tỉ số 2-2 ngày 27/11, đủ để Blooming giành vé vào bán kết nhờ chiến thắng 2-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, thay vì niềm vui, kết thúc trận đấu lại trở thành một vụ ẩu đả hỗn loạn khiến cả cầu thủ, ban huấn luyện và nhân viên hai đội phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một xung đột giữa các cầu thủ bùng phát khi một cầu thủ Real Oruro có hành động khiêu khích. Chỉ trong vài giây, cuộc xô xát lan rộng, kéo theo cả cầu thủ, nhân viên và ban huấn luyện của hai đội lao vào nhau. Trọng tài phải rút tổng cộng 17 thẻ đỏ, bao gồm 7 cầu thủ Blooming, 4 cầu thủ Real Oruro và nhiều thành viên ban huấn luyện, nhằm trấn áp tình hình.

Hỗn loạn trên sân bóng tại giải đấu Copa Bolivia

Cảnh hỗn loạn nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát, buộc khoảng 20 cảnh sát phải can thiệp và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Vụ việc không chỉ dừng lại ở án phạt khi HLV của Real Oruro bị thương ở vai và đầu, phải nhập viện, trong khi một quan chức của Blooming bị gãy xương gò má.

Sự kiện nhanh chóng trở thành scandal lớn của bóng đá Bolivia. Truyền thông và người hâm mộ lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực, cho rằng nó làm xấu hình ảnh giải đấu và bóng đá nước nhà. Nhiều ý kiến kêu gọi áp dụng án phạt nghiêm khắc đối với những cá nhân liên quan và siết chặt an ninh trong các trận đấu, nhằm tránh tái diễn những cảnh tượng hỗn loạn tương tự.