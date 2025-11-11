Atletico Madrid nhận được nguồn đầu tư lớn

Quỹ đầu tư Apollo Sports Capital có trụ sở tại Mỹ sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Atletico Madrid.

Mặc dù các điều khoản tài chính của giao dịch chưa được tiết lộ, EFE đưa tin rằng Apollo Sports Capital (ASC) sẽ mua lại từ 51 đến 55% cổ phần, và thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào quý I năm 2026. “Theo thỏa thuận (các điều khoản sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 6 tháng), Miguel Angel Gil và Enrique Cerezo sẽ tiếp tục lãnh đạo Atletico de Madrid với tư cách là Giám đốc điều hành và Chủ tịch, và sẽ vẫn là cổ đông, đảm bảo tính liên tục và tầm nhìn của dự án cũng như vai trò lãnh đạo của họ’, Atletico cho biết trong tuyên bố.

Khoản đầu tư của ASC phải tuân theo các điều kiện hoàn tất thông thường, bao gồm phê duyệt theo quy định và dự kiến hoàn tất vào quý 1 năm 2026. Sau khi hoàn tất, Atletico de Madrid - bao gồm Atletico de San Luis và Atletico Ottawa - sẽ do ASC nắm giữ phần lớn cổ phần cùng với ông Gil, ông Cerezo, Quantum Pacific Group và các quỹ Ares Management với tư cách là cổ đông.

Giám đốc điều hành của Atletico, Miguel Angel Gil, đã hoan nghênh khoản đầu tư của ASC. The đó, Công ty đầu tư thể thao toàn cầu, một chi nhánh của Apollo, dự định đầu tư thêm vốn để hỗ trợ các kế hoạch dài hạn của Atletico, bao gồm việc đầu tư thêm vào các đội bóng của CLB và các dự án cơ sở hạ tầng lớn…

“Atletico de Madrid là một trong những tổ chức thể thao lớn của châu Âu và chúng tôi rất vinh dự khi Apollo Sports Capital đầu tư vào CLB lừng danh này cùng di sản hơn 120 năm của họ”, đối tác của Apollo, Robert Givone, chia sẻ về việc đầu tư vào đội bóng đã 11 lần vô địch Tây Ban Nha trong lịch sử 122 năm. “Chúng tôi rất hào hứng được hỗ trợ đội bóng, tôn vinh tinh thần và truyền thống của đội bóng, đồng thời gia tăng giá trị trong những lĩnh vực mà chúng tôi nổi trội, chẳng hạn như sự phát triển của Ciudad del Deporte và nâng cao trải nghiệm của người hâm mộ. Việc hỗ trợ các kế hoạch đầy tham vọng cho thành phố thể thao có thể tạo ra giá trị đáng kể cho cả CLB và nền kinh tế địa phương”.