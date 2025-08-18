Atletico Madrid lần đầu thua trận khai màn dưới thời Simeone

Atletico Madrid thua trận mở màn La Liga đầu tiên kể từ khi HLV Diego Simeone tiếp quản vào cuối năm 2011.

Chiến thắng 2-1 của chủ nhà Espanyol hôm Chủ nhật là trận thua mở màn đầu tiên của Atletico kể từ khi Simeone tiếp quản vào cuối năm 2011. Đội bóng này chưa từng thua trận mở màn nào kể từ năm 2009. HLV Simeone đã tung ra sân với năm tân binh của CLB trong mùa giải này - Alex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, David Hancko và Matteo Ruggeri. Trong khi tiền đạo Giacomo Raspadori cũng có trận ra mắt khi vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai.

Atletico vươn lên dẫn trước nhờ cú đá phạt của Julian Alvarez ở phút 37, nhưng đã để thủng lưới bởi Miguel Rubio ở phút 73, và Pere Milla ở phút 84. “Chuyện đó vẫn thường xảy ra,” Simeone nói. “Đội bóng đã chơi tốt. Chúng tôi kiểm soát trận đấu, luân chuyển bóng tốt... nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng. Espanyol không có nhiều cơ hội nhưng đã tận dụng tối đa những tình huống có được. Tôi vẫn trân trọng tất cả những điều tốt đẹp mà đội bóng đã làm được”.

Atletico đã đầu tư mạnh mẽ trong mùa hè này, mang về bảy cầu thủ mới, với mục tiêu cạnh tranh với Barcelona và Real Madrid sau khi kết thúc mùa giải trước mà không có danh hiệu nào - Barca bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch La Liga với chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Mallorca. Trong khi Real Madrid tiếp đón Osasuna vào thứ Ba. “Đó là một phần của hành trình”, Simeone nói thêm. “Kết quả này thật đau lòng, nhưng nó cũng có thể giúp chúng tôi cải thiện và phát triển. Tôi sẽ tập trung vào những điều tốt đẹp mà đội đã làm được, và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục những thiếu sót mà chúng tôi đã thấy”.

Mùa giải trước, Atletico chỉ thua hai trận đấu ở La Liga khi đang dẫn trước. Đội trưởng Koke được tung vào sân trong giờ nghỉ giữa hiệp cùng với Pablo Barrios, khi Cardoso và tiền vệ Conor Gallagher được Simeone thay thế. “Chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp một và kiểm soát trận đấu trong hiệp hai,” tiền vệ Koke chia sẻ. “Nhưng sau bàn thắng đầu tiên, họ đã đảo ngược tình thế. Bóng đá là phải sắc bén ở cả hai vòng cấm, và chúng tôi đã không làm được điều đó. Chúng tôi biết đẳng cấp này đòi hỏi những gì. Chúng tôi sẽ phải thật sắc bén nếu muốn làm nên chuyện ở giải đấu này”.

Nico Williams đã dẫn dắt Athletic Bilbao giành chiến thắng 3-2 trước Sevilla

Ở những diễn biến đáng chú ý khác. Gạt bỏ những tin đồn chuyển nhượng trong quá khứ, Nico Williams đã dẫn dắt Athletic Bilbao giành chiến thắng 3-2 trước Sevilla trong trận mở màn La Liga. Đây là trận đấu đầu tiên Athletic có Inaki Williams, anh trai của Nico, làm đội trưởng chính - lần đầu tiên một cầu thủ da đen có vinh dự này tại CLB vốn theo truyền thống chỉ sử dụng cầu thủ đến từ vùng Basque, hoặc các khu vực lân cận.

Nico, người từng được đồn đoán sẽ chuyển đến Barcelona vào kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng quyết định ở lại CLB thời thơ ấu của mình, đã đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 36. Athletic, đội bóng kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 4, tiếp tục vươn lên với bàn thắng của Maroan Sannadi ở phút 43. Tuy nhiên, Sevilla gỡ hòa với các bàn thắng của Dodi Lukebakio ở phút 60 và Lucien Agoume ở phút 72. Phải đến phút 81, Robert Navarro mới ấn định chiến thắng cho Athletic, và góp công vào ba điểm phải kể đến nỗ lực của thủ môn Unai Simon khi ngăn chặn Sevilla nỗ lực tấn công đến những phút cuối cùng.

Getafe đã có chiến thắng 2-0 trước Celta Vigo với các bàn thắng trong hiệp hai của Adrian Liso và Christantus Uche. Getafe, một CLB có trụ sở ở Madrid, thấy đội hình suy yếu sau khi không thể đăng ký nhiều cầu thủ mới vì Luật công bằng tài chính. Trong khi, đây là một khởi đầu đáng thất vọng cho Celta Vigo sau một mùa giải mà đội bóng đã giành được một suất dự cúp châu Âu.