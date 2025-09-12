Atletico Madrid đăng cai chung kết Champions League 2027

Trận chung kết Champions League sẽ trở lại sân vận động Metropolitano của Atletico Madrid vào năm 2027.

UEFA đã loại bỏ San Siro vào năm ngoái mặc dù đã cho thành phố Milan thêm thời gian để tuân thủ các yêu cầu đăng cai. UEFA đưa ra quyết định sau khi xác nhận Milan không thể chứng minh sân vận động của mình sẵn sàng phục vụ trong quá trình cải tạo theo kế hoạch - giữa thời điểm tổ chức lễ khai mạc Thế vận hội Mùa đông 2026 và tổ chức các trận tại Giải vô địch châu Âu 2032, giải đấu mà Italy sẽ đồng đăng cai với Thổ Nhĩ Kỳ.

Đối với các ứng viên thay thế trận chung kết năm 2027, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha đã đề xuất sân nhà của Atletico, trong khi Azerbaijan đề xuất tổ chức tại sân vận động Olympic ở Baku. UEFA cuối cùng đã chọn sân Metropolitano, sân đấu vốn được khánh thành vào năm 2017, và trước đó đã tổ chức trận chung kết Champions League năm 2019 khi Liverpool đánh bại Tottenham với tỷ số 2-0. Ủy ban điều hành UEFA đã quyết định vào thứ Năm rằng trận chung kết Champions League nữ năm 2027 sẽ được tổ chức tại Ba Lan, tại sân vận động Quốc gia ở Warsaw.

Lựa chọn của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha và quyết định của UEFA chắc chắn sẽ khiến Real Madrid không hài lòng, đặc biệt khi sân vận động Santiago Bernabeu hiện đại của họ đã hoàn thành quá trình cải tạo - lần gần nhất sân đấu nổi tiếng này đăng cai chung kết giải đấu số 1 châu Âu là năm 2010. Sân Bernabeu hiện là một lựa chọn để FIFA quyết định sân vận động nào sẽ tổ chức trận chung kết World Cup nam 2030 mà Tây Ban Nha sẽ đồng đăng cai với Bồ Đào Nha và Maroc.

Trận chung kết Champions League mùa giải này, mùa giải 2025-2026, sẽ diễn ra tại sân vận động Puskas Arena, Budapest (Hungary) vào ngày 30-5-2026.