Atletico Madrid củng cố lực lượng trước trận derby Tây Ban Nha

Sự tái xuất kịp thời của người gác đền

Sau thất bại 1-2 trước Barcelona ở La Liga cuối tuần qua, Atletico Madrid bước vào quá trình chuẩn bị cho trận tứ kết lượt đi Champions League với một số tín hiệu tích cực về lực lượng. Trong buổi tập mới nhất, thủ thành Jan Oblak, trung vệ Marc Pubill và tiền vệ Rodrigo Mendoza đã trở lại sân cùng toàn đội, cho thấy tình trạng thể lực tốt.

Đáng chú ý, sự tái xuất kịp thời của người gác đền tuyển Slovenia giúp HLV Diego Simeone yên tâm hơn ở vị trí khung gỗ, đặc biệt trước hàng công mạnh mẽ của Barcelona. Trong khi Oblak vẫn là lựa chọn hàng đầu, Juan Musso đã chơi tốt trong thời gian đồng đội của anh vắng mặt. Thủ môn người Argentina cũng là cầu thủ bắt chính trong trận Atletico Madrid thắng Barcelona 4-0 ở bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha hồi tháng 2.

Ngược lại, chấn thương gân kheo của Raphinha khiến "Gã khổng lồ xứ Catalan" mất đi một cầu thủ chạy cánh giàu đột biến.

Bên cạnh đó, tài năng trẻ Lamine Yamal đang trải qua khoảng thời gian bất ổn về cảm xúc.

Ở màn lội ngược dòng thắng đoàn quân HLV Diego Simeone mới đây, ngôi sao sinh năm 2007 là mắt xích quan trọng, trực tiếp mang lại lợi thế hơn người cho Barcelona sau tấm thẻ đỏ của Nico Gonzalez cuối hiệp 1. Dù vậy, sau giờ nghỉ, Yamal liên tục gặp khó trước hàng phòng ngự đội bóng thành Madrid.

Nỗi thất vọng này lấn át cả niềm vui chiến thắng khi anh không ăn mừng pha lập công của Robert Lewandowski. Trong bối cảnh Champions League cực kỳ khắc nghiệt, khao khát khẳng định bản thân của một cầu thủ trẻ như Yamal có thể trở thành áp lực cho toàn đội nếu không được kiểm soát tốt.

Trên khía cạnh chiến thuật, trận derby Tây Ban Nha giữa Atletico Madrid và Barcelona tại đấu trường châu Âu sẽ là màn đấu trí căng thẳng. Đại diện thành Madrid nhiều khả năng trung thành với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tận dụng cơ hội từ các tình huống chuyển đổi trạng thái. Còn Barcelona sẽ cố gắng kiểm soát bóng và áp đặt thế trận, nhưng hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào cách họ khỏa lấp khoảng trống nhân sự.

Trong 7 lần 2 đội gặp nhau từ năm 2025, thầy trò HLV Diego Simeone hoàn toàn lép vế với chỉ 1 chiến thắng và 1 trận hòa.

Tuy nhiên, ở 2 lần chạm trán gần nhất tại Champions League, "Gã khổng lồ xứ Catalan" đều phải dừng bước trước Atletico Madrid.

Sự khác biệt về lực lượng ở thời điểm hiện tại có thể mang lại lợi thế nhất định cho đội bóng thành Madrid. Tuy nhiên, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở nhân sự mà còn ở bản lĩnh và khả năng tận dụng thời cơ. Barcelona sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội "phá dớp" trước Atletico Madrid ở đấu trường châu lục.



