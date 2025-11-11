Atalanta sa thải HLV Ivan Juric sau chuỗi 7 trận không thắng và tụt xuống vị trí thứ 13 Serie A.

Atalanta đưa ra quyết định ngay sau trận thua 0-3 trên sân nhà trước Sassuolo vào cuối tuần, khiến CLB tụt xuống vị trí thứ 13 tại Serie A sau 11 trận đấu. Nhà cầm quân người Croatia, được bổ nhiệm vào tháng 6 để thay thế Gian Piero Gasperini đã rời đi sau 9 năm tại vị, phải vật lộn để tái hiện phong độ đã giúp Atalanta cán đích ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A mùa giải trước.

Atalanta chỉ giành được 2 chiến thắng tại Serie A mùa giải này, và kém 2 đội đầu bảng Inter Milan và AS Roma đến 11 điểm. Tại Champions League, Atalanta đã có 2 chiến thắng, một hòa và một thua. “Atalanta BC thông báo rằng Ivan Juric đã bị miễn nhiệm vị trí HLV đội một”, CLB cho biết trong một tuyên bố. “Atalanta BC xin cảm ơn Ivan Juric và các cộng sự vì những nỗ lực của họ và chúc họ mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.

Diễn biến tiếp tục làm xấu đi bảng hồ sơ công việc của vị HLV 50 tuổi này, đặc biệt trong hơn 1 năm qua. Juric trở thành HLV trưởng của AS Roma sau khi Daniele De Rossi bị sa thải vào tháng 9-2024, nhưng chỉ tại vị chưa đầy 2 tháng trước khi bị sa thải. Sau đó, ông tiếp quản Southampton vào tháng 12 cùng năm, nhưng lại rời CLB một ngày sau khi đội bóng này xuống hạng tại Ngoại hạng Anh.

Hiện tại, truyền thông địa phương dự đoán cựu HLV của Monza và Fiorentina, Raffaele Palladino sẽ được bổ nhiệm làm nhà cầm quân mới của Atalanta trước khi đội bóng đến làm khách tại sân của nhà đương kim vô địch Napoli sau kỳ nghỉ quốc tế, vào ngày 22-11. Tuy nhiên, sẽ thật khó khăn cho bất kỳ ai được Atalanta đặt kỳ vọng tái hiện lại 9 năm thành công rực rỡ dưới quyền Gasperini - người đang dẫn dắt AS Roma cạnh tranh danh hiệu, khi đang cùng Inter Milan chia sẻ ngôi đầu.

Đây là lần thay đổi HLV thứ 4 tại Serie A mùa giải này sau các quyết định của Juventus, Genoa và Fiorentina.