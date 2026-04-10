Aston Villa đại phá Bologna, áp sát bán kết Europa League

Trong chuyến làm khách được dự báo không dễ dàng tận vùng Địa Trung hải, Aston Villa đã thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh ứng viên để khuất phục Bologna với tỉ số 3-1, qua đó tạm đặt một chân vào vòng bán kết.



Bologna nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo ra sức ép đáng kể. Jonathan Rowe là điểm sáng nổi bật bên phía đội chủ nhà khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương. Phút 26, cầu thủ chạy cánh này kiến tạo để Santiago Castro dứt điểm tung lưới Villa. Tuy nhiên, bàn thắng này không được công nhận vì lỗi việt vị sau khi VAR can thiệp. Không lâu sau, chính Rowe tiếp tục tạo cơ hội cho Lewis Ferguson, song cú dứt điểm của cầu thủ đội trưởng Bologna lại đưa bóng dội xà ngang.

Thoát thua trong gang tấc, Villa dần lấy lại thế trận. John McGinn có pha dứt điểm chệch cột dọc trước khi bước ngoặt xảy đến ở cuối hiệp một. Từ quả phạt góc của Youri Tielemans, thủ môn Federico Ravaglia xử lý lóng ngóng, tạo điều kiện để trung vệ Ezri Konsa đánh đầu vào lưới trống, mở tỉ số cho đội khách phút 44.

Bàn thắng giúp đại diện nước Anh chơi hưng phấn hơn sau giờ nghỉ. Phút 52, Emiliano Buendía gây áp lực khiến Torbjørn Lysaker Heggem để mất bóng ngay phần sân nhà, tạo điều kiện để Ollie Watkins dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt.

Trong thế bị dẫn trước, Bologna buộc phải dâng cao đội hình. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 90 khi Rowe ghi bàn rút ngắn tỉ số sau pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ thành Emiliano Martínez.

Dẫu vậy, hy vọng lật ngược thế cờ của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt. Phút bù giờ 90+4, từ quả phạt góc, Watkins hoàn tất cú đúp với pha đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 3-1 cho Villa.

Kết quả này không chỉ giúp thầy trò Unai Emery chấm dứt chuỗi 20 trận bất bại sân nhà của Bologna tại Europa League, mà còn nối dài mạch 8 chiến thắng liên tiếp của chính họ ở đấu trường này. Với lợi thế hai bàn, Aston Villa đang rộng cửa tiến vào bán kết trước khi đôi bên tái đấu trận lượt về trên sân nhà.

Đồng hương của Aston Villa, Nottingham Forest cầm chân chủ nhà Porto với tỉ số 1-1 trong thế trận hoàn toàn lấn lướt. Celta Vigo thua đậm 0-3 khi đến làm khách tại sân của Freiburg (Đức) trong khi một đại diện khác của Tây Ban Nha là Betis cũng chỉ kiếm được kết quả hòa khi hành quân đến sân của Braga ở Bồ Đào Nha.



