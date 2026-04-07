Asian Cup: Tuyển Việt Nam sẽ lách qua “khe cửa hẹp” để vào tứ kết?

Sau 2 lượt trận, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang đứng cuối bảng A vòng bảng U20 Asian Cup nữ 2026. Đoàn quân áo đỏ chưa có điểm nào và sở hữu hiệu số -6. Cơ hội để cạnh tranh 1 trong 2 vị trí đầu bảng đã không còn, nhưng cánh cửa hướng đến suất dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc vẫn chưa khép lại với tuyển Việt Nam.

Lượt trận cuối (20h00 ngày 7/4), thầy trò HLV Masahiko Okiyama chạm trán U20 nữ Bangladesh. Mục tiêu đặt ra cho U20 nữ Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng. Nhưng Bangladesh cũng là bài toán không dễ giải. 2 lượt trận đầu tiên, họ đã suýt thắng Thái Lan và gây rất nhiều khó khăn cho Trung Quốc.

Đội tuyển U20 nữ Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp

Để có thể giành trọn 3 điểm, tuyển Việt Nam trước tiên cần khắc phục vấn đề ở hàng phòng ngự. Đoàn quân áo đỏ đã mắc một số sai lầm đáng tiếc ở những phút đầu trận gặp Thái Lan dẫn đến bàn thua sớm, từ đó đánh mất thế trận.

Song song với đó là cải thiện khả năng kiểm soát bóng. Về lý thuyết, tuyển Việt Nam không chỉ buộc phải thắng mà còn cần ghi thật nhiều bàn thắng. Việc duy trì sự chủ động trong cả trận đấu sẽ giúp tạo sức ép về khung thành đối phương và mở ra nhiều cơ hội ăn bàn.

Nhìn về tổng thể, hiệu số -6 dù đã mang tới rất nhiều khó khăn nhưng nếu chắt chiu được các thời cơ, tuyển Việt Nam vẫn còn hi vọng đi tiếp. Bởi đơn giản những đối thủ cạnh tranh ở các bảng đấu khác còn… “âm” nặng hơn. Tại bảng B, Uzbekistan hiệu số -8 trong khi Jordan là -9. Ở bảng C, Đài Bắc Trung Hoa sở hữu hiệu số -7 còn Ấn Độ là -11.

Xếp hạng thành tích 6 đội chạy đua cho 2 tấm vé vớt trước lượt trận cuối cùng

Trong lịch sử tham dự U20 Asian Cup nữ, U20 nữ Việt Nam từng 1 lần lọt vào tứ kết (năm 2004). Lần gần nhất đoàn quân áo đỏ thắng được 1 trận vòng bảng là từ năm 2019.