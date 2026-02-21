Asian Cup: Tuyển Việt Nam có lịch thi đấu thuận lợi, tăng thêm hi vọng giành vé World Cup

Tại Asian Cup nữ 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với 3 đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Nhờ vị trí trong nhóm hạt giống số hai, đoàn quân áo đỏ có được lịch thi đấu khá thuận lợi.

Trận ra quân, tuyển Việt Nam chạm trán Ấn Độ - đội bóng có thứ hạng FIFA thấp nhất bảng đấu. Tới lượt thứ hai, thầy trò HLV Mai Đức Chung so tài với Đài Bắc Trung Hoa. Phải đến lượt thứ ba, tuyển Việt Nam mới phải đối đầu với Nhật Bản.

Giới chuyên môn đánh giá lịch thi đấu theo mức độ "từ dễ đến khó" giúp tuyển Việt Nam thuận lợi trong việc sắp xếp đội hình và tính toán lực lượng. Nếu làm tốt trong 2 lượt trận đầu tiên, tuyển Việt Nam thậm chí có thể sớm giành vé vào vòng tứ kết trước khi bước vào trận đấu gặp Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ càng cho Asian Cup nữ 2026

Asian Cup nữ 2026 cũng đồng thời là vòng loại World Cup nữ 2027. Châu Á có 6 suất đến thẳng World Cup được phân bổ: 4 suất cho 4 đội lọt vào bán kết, 4 đội thua trận ở vòng tứ kết đá play-off cạnh tranh 2 tấm vé còn lại. 2 đội thua ở vòng tứ kết còn cơ hội tranh vé vớt tại vòng play-off liên lục địa.

4 năm trước, đội tuyển nữ Việt Nam từng giành vé dự World Cup nữ thông qua vòng play-off Asian Cup nữ. Đoàn quân áo đỏ khi đó đánh bại cả 2 đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa.