Asian Cup nữ 2026 không tăng tiền thưởng

Thực tế này khiến giải vô địch nữ châu Á trở thành giải đấu cấp liên đoàn châu lục có tiền thưởng thấp nhất thế giới: Euro nữ 2025 có tổng tiền thưởng đến 47,2 triệu USD, Cúp bóng đá nữ châu Phi 2024 là 3,475 triệu USD, và Concacaf Gold Cup nữ 2024 là 3,7 triệu USD. Trong khi đó, Copa América nữ 2025 cũng chi đến 2 triệu USD.

Điểm nghịch lý thậm chí sâu hơn: AFC mới đây công bố giải AFC Champions League dành cho CLB — giải chỉ mới tồn tại hai năm nhưng có tổng tiền thưởng so với Asian Cup gần tương đương. Điều này khiến người ta đặt câu hỏi: AFC có thực sự coi trọng bóng đá nữ ở cấp đội tuyển quốc gia?

Trong tháng gần đây, đại diện cầu thủ từ nhiều đội tham dự đã hợp lực gửi thư ngỏ yêu cầu thảo luận trực tiếp với AFC về tiền thưởng và điều kiện thi đấu. Tỷ lệ cầu thủ ủng hộ nâng thưởng trong một khảo sát của FIFPro (Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới) lên đến 87%, phản ánh mong muốn cấp thiết của các cầu thủ nữ.

Tuy nhiên, phản hồi của AFC đến nay chỉ là một tuyên bố chung chung: họ “nhận thấy tầm quan trọng của tăng tiền thưởng” nhưng “giữ nguyên quỹ như cũ vì cần phát triển thị trường và bền vững tài chính”. Phản ứng dữ dội nhất đến từ Shoko Tsuji, Tổng Thư ký FIFPro khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Bà chỉ trích AFC vì đòi hỏi cầu thủ “hãy chờ đến tương lai” trong khi trận đấu này là hiện tại, nhất là khi giải đấu tại Australia được dự báo là một trong những kỳ Asian Cup nữ đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay.

Trên thực tế, trong khi các quốc gia châu Âu và châu Mỹ Latinh đổ tiền cực lớn cho tiền thưởng và quyền lợi cầu thủ — một phần nhằm thu hút tài năng và tạo điều kiện thi đấu tốt nhất — AFC lại chọn một chiến lược chậm rãi, dè dặt, thậm chí bảo thủ. Điều này khiến Asian Cup nữ dễ bị gắn nhãn giải đấu “kém tôn trọng cầu thủ” — dù truyền thông và khán giả kỳ vọng cao hơn thế rất nhiều. AFC lý giải rằng họ cần bảo đảm “tăng trưởng doanh thu trước khi tăng thưởng”.

Theo truyền thông phương Tây, quyết định giữ nguyên mức thưởng 1,8 triệu USD ảnh hưởng trực tiếp tới hình ảnh của bóng đá nữ châu Á trên bản đồ thế giới trong bối cảnh mà cầu thủ nữ châu Á không có nhiều cơ hội tiếp cận các nguồn thu nhập thi đấu như nhiều nơi khác.

Tại Australia, các đội sẽ tranh tài không chỉ vì danh hiệu mà còn vì suất dự World Cup 2027 và Olympic 2028, nhưng câu chuyện tiền thưởng thấp sẽ là chủ đề lớn hơn cả trận bóng. Asian Cup Nữ 2026 có thể là một bước tiến về mặt phạm vi thi đấu và chất lượng chuyên môn, nhưng việc giữ nguyên tiền thưởng như bốn năm trước ít nhiều cũng ảnh hưởng tới sự phát triển lâu dài của bóng đá nữ châu Á. Chưa kể, nó còn đặt AFC vào thế khó khi toàn khu vực đang chuyển động mạnh mẽ, sẵn sàng vượt qua cái gọi là “sự bền vững doanh thu” để đầu tư vào chính lực lượng tạo nên giá trị giải đấu.