Asian Cup hoãn 1 năm, V-League tính sao?

Asian Cup 2027 chuyển sang cuối năm khiến V-League phải tính lại kế hoạch của hai mùa giải liên tiếp. Mùa 2026-2027 có thể điều chỉnh khoảng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia, trong khi mùa 2027-2028 đứng trước nguy cơ dồn lịch. Làm sao để đội tuyển có điều kiện chuẩn bị tốt mà các CLB vẫn bảo đảm quyền lợi là vấn đề cần sớm giải quyết.

Asian Cup lùi lịch khiến các giải đấu trong nước lẫn quốc tế của một số CLB bị ảnh hưởng. Ảnh: CAH

Thích nghi với thay đổi

Quyết định ngày 3-11 của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc chuyển Asian Cup 2027 từ ngày 7-1 đến 5-2-2027 sang 23-12-2027 đến 21-1-2028 khiến bóng đá Việt Nam phải tính lại lịch thi đấu trong nước. Trước mắt, V-League đang đối diện khả năng phải điều chỉnh kế hoạch của hai mùa giải.

Theo lịch dự kiến, V-League 2026-2027 diễn ra từ ngày 4-9-2026 đến 22-5-2027, gồm 26 vòng đấu. Ban tổ chức đã dành khoảng nghỉ từ giữa tháng 12-2026 đến đầu tháng 2-2027 cho đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup và các CLB nghỉ Tết Nguyên đán.

Khi giải đấu châu lục đổi lịch, VPF có thể cân nhắc tận dụng một phần quãng nghỉ để tổ chức thêm các vòng đấu, giảm áp lực về cuối mùa. Tuy nhiên, lịch sân bãi, truyền hình, di chuyển và kế hoạch nghỉ Tết đều đã được tính toán. Bởi vậy, việc bố trí lại các trận đấu cần có sự thống nhất với các CLB, tránh sửa một chỗ lại vướng chỗ khác.

Bài toán khó hơn nằm ở mùa 2027-2028. Theo phương án mới, Asian Cup diễn ra từ cuối tháng 12-2027 đến cuối tháng 1-2028, đúng giai đoạn giữa mùa bóng. Đội tuyển Việt Nam còn cần hội quân trước giải, trong khi các tuyển thủ sau khi trở về phải có thời gian hồi phục. V-League vì thế nhiều khả năng phải tạm nghỉ trong một khoảng thời gian đáng kể.

Nếu vẫn giữ thời điểm kết thúc mùa bóng như thông lệ, VPF sẽ phải tìm cách bố trí những vòng đấu bị ảnh hưởng. Trong khi đó, lịch thi đấu còn phải dành chỗ cho Cúp Quốc gia, các giải CLB châu Á và những đợt tập trung đội tuyển. Mật độ thi đấu tăng có thể khiến cầu thủ quá tải, làm giảm chất lượng chuyên môn và ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, trụ hạng.

Đội tuyển Việt Nam sẽ phải điều chỉnh kế hoạch trong năm 2027. Ảnh: CAH

Lịch thi đấu thay đổi còn kéo theo những khoản phát sinh về tài chính. Các CLB phải tính lại kế hoạch bán vé, tài trợ, di chuyển và tổ chức sân nhà. Những trận chuyển từ cuối tuần sang giữa tuần có thể ảnh hưởng đến lượng khán giả, trong khi chi phí duy trì đội bóng vẫn phải bảo đảm ngay cả lúc giải tạm nghỉ.

Không để CLB bị động

Trước những thay đổi này, VFF và VPF cần có phương án riêng cho từng mùa giải. Với V-League 2026-2027, điều quan trọng là cân nhắc có nên điều chỉnh khoảng nghỉ đã lên kế hoạch, thay vì vội vàng xếp thêm trận. Còn ở mùa 2027-2028, lịch thi đấu cần được xây dựng từ đầu với khoảng nghỉ phù hợp cho Asian Cup, hạn chế cảnh đá bù liên tục khi giải trở lại.

Các CLB cũng cần biết sớm thời điểm nhả cầu thủ, thời gian tạm nghỉ và lịch thi đấu tiếp theo để chủ động nhân sự, giáo án tập luyện và ngân sách. Những đội đóng góp nhiều tuyển thủ càng phải tính kỹ phương án sử dụng lực lượng, bởi cầu thủ trở về sau Asian Cup có thể cần thêm thời gian hồi phục.

Ưu tiên đội tuyển quốc gia là điều cần thiết, nhưng V-League cũng phải giữ được nhịp thi đấu và sức cạnh tranh. Việc điều chỉnh lịch vì thế cần có sự trao đổi giữa VFF, VPF và các CLB, thay vì để đội bóng phải liên tục thay đổi kế hoạch theo những quyết định sát ngày.

Asian Cup lùi lịch là chuyện ngoài dự tính, nhưng V-League có thể chủ động ứng phó. Mùa này cần xử lý hợp lý khoảng nghỉ đã bố trí, mùa sau phải tránh dồn trận quá mức. Điều quan trọng không phải tìm đủ ngày để hoàn thành 26 vòng đấu bằng mọi giá, mà chính là giữ được chất lượng giải đấu, sức khỏe cầu thủ và quyền lợi các CLB.