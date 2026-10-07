Asian Cup 2027 và sức ép cuối nhiệm kỳ của HLV Kim Sang-sik

Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 đẩy HLV Kim Sang-sik vào giai đoạn nhiều sức ép nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, khi phía trước là Asian Cup 2027, sân chơi lớn nhất châu lục và cũng là giải đấu cuối cùng trong bản hợp đồng hiện tại.

HLV Kim Sang-sik với nhiều áp lực thời kỳ "hậu" FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: ANH KHOA

Sau vị trí thứ tư tại Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam không còn nhiều khoảng trống cho những bước lùi nếu muốn tạo dấu ấn ở cấp độ cao hơn.

Cần biết tuyển Việt Nam bước vào FIFA ASEAN Cup với vị thế đương kim vô địch ASEAN Cup nhưng kết thúc giải theo cách thất vọng. Sau khi không thể vượt qua Thái Lan để giành vé vào chung kết, thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục thua Malaysia 0-1 trong trận tranh hạng ba.

"Đây là giải đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam và chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ tư. Kết quả thực sự đáng tiếc và gây thất vọng", HLV Kim Sang-sik thừa nhận.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhận trách nhiệm về mình: "Dĩ nhiên, người hâm mộ thất vọng với kết quả này. Với tư cách HLV trưởng, trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi và tôi chấp nhận điều đó".

Điều đáng lo nằm ở sự sa sút của Việt Nam so với hành trình vô địch ASEAN Cup chỉ cách đây hơn 1 tháng. Đội tuyển chỉ thắng Philippines 1-0 và Pakistan 4-2. Khi gặp những đối thủ có chất lượng cao hơn, Việt Nam bộc lộ hạn chế trong kiểm soát thế trận, khả năng tạo cơ hội và duy trì sự ổn định, như ở trận thua Thái Lan 0-2.

Nếu những vấn đề này chưa được giải quyết ổn thỏa, thử thách tại Vòng chung kết Asian Cup vào đầu năm sau sẽ còn lớn hơn nhiều khi đối thủ thuộc một mặt bằng hoàn toàn khác.

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục bị Thái Lan tạo khoảng cách trên BXH FIFA. Ảnh: ANH KHOA

Sức ép dành cho Kim Sang-sik đang đến từ nhiều phía. Ông phải vực dậy đội tuyển sau một giải đấu không thành công, đồng thời chứng minh Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh khi bước khỏi phạm vi Đông Nam Á.

Asian Cup 2027 cũng là giải cuối trong hợp đồng hiện tại, khiến quãng thời gian chuẩn bị phía trước mang ý nghĩa quyết định đối với dấu ấn nhiệm kỳ của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Ngay sau FIFA ASEAN Cup, ông lập tức hướng sự chú ý tới mục tiêu tiếp theo: "Khi hướng tới Asian Cup năm sau, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn nhiều. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng nhau, phát triển các cầu thủ và hy vọng đạt kết quả tốt hơn".

Lời hứa của HLV Kim Sang-sik đồng nghĩa với hàng loạt “điểm nghẽn” phải được giải quyết trong thời gian ngắn với nhiệm vụ hoàn thiện bộ khung, cải thiện chất lượng lối chơi, tìm thêm nhân tố mới và giúp các trụ cột đạt điểm rơi tốt nhất. Quan trọng hơn, đội tuyển Việt Nam cần cho thấy khả năng tiến bộ trước những đối thủ mạnh thay vì chỉ dựa vào vị thế từng tạo dựng ở Đông Nam Á.

HLV Kim Sang-sik từng có nhiều danh hiệu vô địch để khẳng định thành công ở cấp độ khu vực. Nhưng Asian Cup 2027 sẽ đặt ông trước một thử thách khắc nghiệt hơn. Đội tuyển Việt Nam trong chiến lược World Cup 2030 sẽ phải cạnh tranh ráo riết để biết mình đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá châu lục.