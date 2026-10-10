Asian Cup 2027: Đối thủ của tuyển Việt Nam trình làng hàng loạt “bom tấn”

3 đối thủ của tuyển Việt Nam đang chuẩn bị rất tích cực cho Asian Cup 2027.

UAE: Siêu đội hình nhập tịch & á quân World Cup

Từ năm 2021, khi gặp Việt Nam ở lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2022, đội tuyển UAE đã có những cầu thủ nhập tịch. Nhưng thời gian gần đây, số lượng cầu thủ nhập tịch trong đội hình đội bóng Tây Á đang tăng lên chóng mặt.

Hầu hết các cầu thủ nhập tịch của UAE đều thông qua phương thức “sinh sống ở UAE đủ 5 năm”. Ở phần lớn các đội tuyển, cầu thủ nhận quốc tịch theo phương thức này thường trên dưới 30 tuổi. Có thể kể đến những trường hợp như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc của đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, bóng đá UAE có rất nhiều cầu thủ đến với UAE từ khi còn rất trẻ. Nhờ đó, khi nhận quốc tịch UAE, họ ở vào đúng độ tuổi sung sức nhất và có thể cống hiến lâu dài cho đội tuyển.

Tiêu biểu là trường hợp của hậu vệ trái Richard Akonnor. Sinh ra ở Ghana, Richard Akonnor đến với lò đào tạo CLB Al Jazira (UAE) khi mới 16 tuổi. Tới năm 2025, hậu vệ này đủ điều kiện khoác áo đội tuyển UAE ở tuổi 21.

HLV Zlatko Dalić hứa hẹn mang tới sự "lột xác" cho tuyển UAE

Không chỉ có bổ sung lực lượng, UAE còn đặc biệt quan tâm đến băng ghế huấn luyện. Họ đã bổ nhiệm ông Zlatko Dalić – HLV từng đưa giành ngôi á quân World Cup 2018 và giành HCĐ World Cup 2022 – vào vị trí “thuyền trưởng” ĐTQG. Nhóm trợ lý của HLV Zlatko Dalić cũng là những cái tên quen thuộc như Vedran Ćorluka hay Danijel Subašić.

Tại Cúp Vùng Vịnh vừa qua, đội tuyển UAE đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh như Yemen, Bahrain, Oman và chỉ để thua Saudi Arabia trong trận chung kết.

Hàn Quốc: Động lực từ Son Heung-min

World Cup 2026 là giải đấu không thành công với Son Heung-min. Để lại sau lưng nỗi buồn World Cup, cựu tiền đạo Tottenham đang tràn đầy khát khao hướng đến Asian Cup 2027. Trong loạt trận FIFA Days vừa qua, Son Heung-min đã ghi bàn trong 3 trận đấu cho đội tuyển Hàn Quốc. Những pha lập công này giúp anh trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử đội bóng xứ kim chi.

Một số tin đồn về vấn đề chia rẽ trong nội bộ không thể phủ nhận thực tế rằng đội tuyển Hàn Quốc đang rất quyết tâm cho Asian Cup 2027. Đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Son Heung-min cùng nhóm đồng đội dày dặn trận mạc như Hwang Hee-chan, Hwang In-beom hay Lee Jae-sung.

Son Heung-min quyết tâm cao tại Asian Cup 2027

HLV tạm quyền Robert Moreno chỉ có hợp đồng dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc đến hết tháng 11/2026. Nhưng nếu tiếp tục duy trì được màn trình diễn tốt của đội tuyển, nhà cầm quân người Tây Ban Nha hoàn toàn có thể trở thành HLV trưởng tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2027.

Tất nhiên, dù là hoàn cảnh nào, “Những chiến binh Taegeuk” vẫn sở hữu đội hình hùng mạnh bậc nhất châu lục và là ứng viên cho chức vô địch.

Yemen: Sự trở lại đáng gờm

Kể từ sau Asian Cup 2019, đội tuyển Yemen sa sút không phanh. Họ xếp cuối bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 và tiếp tục đứng cuối bảng tại vòng loại Asian Cup 2023. Tới vòng loại thứ hai World Cup 2026, tuyển Yemen vẫn thi đấu rất chật vật. Thậm chí, trong trận ra quân vòng loại Asian Cup 2027, đội bóng Tây Á còn hòa 0-0 trước Bhutan.

Nhưng sau đó là chuỗi trận “hồi sinh”, tuyển Yemen tăng tốc ngoạn mục để vượt qua Lebanon trong lượt trận cuối cùng và giành tấm vé đến với Asian Cup. Ngoài nhóm cầu thủ kỳ cựu, tuyển Yemen đang chào đón một số cái tên trở về từ châu Âu.

D'Mani Mellor từng thuộc biên chế Man United

Có thể kể tới D'Mani Mellor – tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo Man United. Chân sút cao 1m87 đã chính thức ra mắt tuyển Yemen tại Cúp Vùng Vịnh 2026. Ngoài ra còn có Tareq Shihab – tiền vệ từng chơi cho đội U17 Anh.