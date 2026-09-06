ASIAD 2026: Philippines gọi 3 cầu thủ quá tuổi đấu U23 Việt Nam

U23 Philippines đăng ký 3 cầu thủ quá tuổi gồm Michael Baldisimo, Pocholo Bugas và Adrian Ugelvik tại ASIAD 2026. Bên cạnh đó, đội bóng này còn có Sandro Reyes và Santi Rublico, hai tuyển thủ vừa tham dự ASEAN Cup 2026.

U23 Philippines trở lại nội dung bóng đá nam ASIAD lần đầu tiên kể từ năm 1974, với đội hình được xây dựng chủ yếu từ những cầu thủ trẻ vừa có trải nghiệm ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Trong đó, tiền vệ tấn công Sandro Reyes và tiền đạo cánh Santi Rublico là 2 tuyển thủ từng khoác áo Philippines tại ASEAN Cup 2026 và nhận được nhiều kỳ vọng từ HLV Garrath McPherson.

Reyes là đội trưởng U23 Philippines và đang thi đấu tại Giải hạng 5 Đức. Trong khi đó, Rublico từng được đào tạo tại lò đào tạo Atletico Madrid và đã có 19 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia dù sinh năm 2005.

Theo danh sách 29 cái tên được HLV Garrath McPherson công bố, ngoài Reyes và Rublico, U23 Philippines còn tận dụng 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi theo quy định. Những gương mặt được đăng ký gồm cựu tiền vệ U23 Canada - Michael Baldisimo (26 tuổi), hậu vệ đang thi đấu tại Giải hạng Nhì Croatia - Pocholo Bugas (24 tuổi) và trung vệ Adrian Ugelvik (24 tuổi).

HLV Garrath McPherson tiếp tục được giao nhiệm vụ dẫn dắt U23 Philippines sau khi giúp đội lọt vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025, thành tích tốt nhất của bóng đá trẻ Philippines kể từ khi tham dự sân chơi khu vực. Cũng tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik cũng vượt qua chính U23 Philippines tỷ số 2-1.

U23 Việt Nam thắng U23 Philippines tại vòng bảng U23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: NAM TRUNG

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Philippines John Gutierrez chia sẻ: “Về cơ bản, sự chuẩn bị của đội U23 đã được rèn giũa thông qua ASEAN Cup 2026. Như các bạn có thể thấy, các cầu thủ đều còn rất trẻ, nhưng đây vẫn là đội hình mạnh mà chúng tôi đã mang đến U23 Đông Nam Á hay SEA Games 2025. Chỉ là chúng tôi đã không gặp may ở đấu trường SEA Games”.

Trước khi sang Nhật Bản, HLV Garrath McPherson sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức. Nhưng gần như chắc chắn những cầu thủ lớn tuổi đã nằm trong kế hoạch của nhà cầm quân này.

U23 Philippines nằm ở bảng C và lần lượt gặp U23 Uzbekistan (ngày 15-9), U23 Việt Nam (ngày 18-9) và U23 Kuwait (ngày 22-9). Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết ASIAD 2026.