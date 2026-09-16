ASIAD 2026: Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Qatar

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có khởi đầu như mơ với chiến thắng thuyết phục trước Qatar ở ASIAD 2026.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Qatar, Hàn Quốc và Hong Kong (Trung Quốc). Trong ngày ra quân, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng thể hiện sức mạnh trước Qatar - đội không mạnh ở bộ môn này.

Trong set đấu đầu tiên, Quỳnh Hương và đồng đội thi đấu áp đảo hoàn toàn trước Qatar. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam duy trì khoảng cách 7-1, trước khi ghi chuỗi điểm số khá dài và kéo tỉ số đến 21-2. Cuối cùng, đại diện Đông Nam Á kết thúc set 1 chóng vánh với chiến thắng 25-3, đối thủ chỉ có thể 3 lần giành điểm.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Qatar.

Sang set 2, Qatar thi đấu tốt hơn nhiều so với chính họ. Họ khởi đầu tốt khi bám đuổi đội tuyển Việt Nam trong những phút khởi đầu. Nhưng Qatar dần bị bỏ lại với khoảng cách 3-9 rồi 3-14. Đội bóng vùng Tây Á tiếp tục nỗ lực khi ghi được điểm số thứ 8 và chấp nhận thất bại 8-25.

Ở set 3, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chơi tập trung hơn và thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Cho đến giữa set đấu, cách biệt không quá lớn. Nhưng khi HLV Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu học trò tăng tốc, đội tuyển bóng chuyền nữ kết thúc set đấu với tỉ số 25-9, và thắng chung cuộc 3-0.

Tại ASIAD 20, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc) và Qatar.

Môn bóng chuyền nữ ASIAD 2026 có 4 bảng, các đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Chiến thắng dễ dàng trước Qatar là tiền đề quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hướng đến mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Về cơ bản, Hàn Quốc mới là đối thủ đáng gờm nhất bảng D, có thứ tự trên bảng xếp hạng thế giới cao hơn đội tuyển Việt Nam. Hong Kong (Trung Quốc) chưa phải đối trọng xứng tầm với Thanh Thúy và đồng đội. Nếu thi đấu đúng khả năng, tấm vé vào tứ kết và thậm chí là ngôi đầu bảng không nằm ngoài khả năng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.