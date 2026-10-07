ASIAD 2026 bị chê bai, trưởng ban tổ chức tố VĐV Thái Lan bịa đặt 'câu view'

Trưởng ban tổ chức ASIAD 2026 Hideaki Omura gây sốc khi mong muốn một số vận động viên Thái Lan đừng nên quay lại Nhật Bản.

Đại diện ban tổ chức ASIAD 2026 phản ứng gay gắt trước những phàn nàn của đội teqball Thái Lan về suất ăn tại đại hội. Thống đốc Aichi Hideaki Omura cho rằng cách phản ánh này là quá mức, thậm chí đặt câu hỏi liệu họ có đến Nhật Bản để “kiếm lượt xem” hay không.

Trong thời gian diễn ra môn teqball tại ASIAD 2026, đội tuyển Thái Lan đăng tải video, hình ảnh về bữa ăn tại địa điểm thi đấu. HLV trưởng Rewat Phapchomphu cho biết khẩu phần khá ít, đồng thời không thể lấy thêm món rau khác vì mỗi người chỉ được chọn một món.

Bữa ăn cho vận động viên tại ASIAD 2026 được thành viên đội Thái Lan đăng lên mạng.

Dư luận Nhật Bản trước đó đã có nhiều ý kiến chỉ trích những vấn đề trong khâu quản lý của ban tổ chức ASIAD 2026. Ông Hideaki Omura - Thống đốc tỉnh Aichi, đồng thời là người đứng đầu ban tổ chức - cũng trở thành tâm điểm tranh luận. Những chỉ trích tiếp tục xuất hiện sau khi ông Omura xin lỗi về các sự cố tại đại hội nhưng cho rằng vấn đề suất ăn thuộc trách nhiệm của đơn vị được giao phụ trách.

Đến ngày 6/10, ông Hideaki Omura tiếp tục lên tiếng trong cuộc họp báo thường kỳ khi nhận được câu hỏi về việc đội teqball Thái Lan phải tìm thêm thức ăn bên ngoài.Vị lãnh đạo này nói: “Tôi tự hỏi họ đến đây để làm gì. Thực ra, tôi không muốn họ đến. Việc nói ‘chỉ có từng này thức ăn thôi sao?’ là hơi quá. Tôi tự hỏi liệu họ đến đây có phải để kiếm lượt xem hay không. Những người làm như vậy, tôi thực sự không muốn họ đến” .

Báo chí Thái Lan lập tức dẫn lại phát biểu này và tranh cãi tiếp tục xuất hiện. Theo Khaosod, phát biểu của ông Omura cũng khiến một bộ phận dư luận Nhật Bản bất bình vì cho rằng cách phản ứng như vậy quá gay gắt đối với một người giữ vai trò quan trọng trong ban tổ chức.

Trên thực tế, khâu tổ chức ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya không được đánh giá cao. Quyết định không xây làng vận động viên nhằm tiết kiệm chi phí khiến vấn đề lưu trú, tập luyện và ăn uống của các vận động viên phát sinh nhiều sự cố.

Ban tổ chức thuê một du thuyền cỡ lớn làm nơi lưu trú cho vận động viên và thành viên ban huấn luyện, nhưng có trường hợp bị xếp trùng phòng, gặp vấn đề về ăn uống hoặc diện tích phòng quá nhỏ.

Ngoài ra, nhiều vận động viên khác gặp sự cố với xe đưa đón. Xe có thể đến muộn nhiều giờ, đi nhầm đường hoặc nhầm địa điểm thi đấu, khiến một số vận động viên suýt không kịp giờ thi đấu.