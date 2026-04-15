ASIAD 20 đã rất gần với thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam đang tập trung chuẩn bị lực lượng cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 15-4, Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam – ông Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng các đơn vị chuyên môn đã làm việc tập trung với tất cả các bộ môn có đội tuyển quốc gia sẽ góp mặt ASIAD 20. Đây được xem là cuộc làm việc quan trọng bởi vào lúc này, từng nhiệm vụ chuyên môn đang được thực hiện. Tuy nhiên, sự chuẩn bị như thế nào về con người, mục tiêu và kết quả đối với ASIAD 20 được thảo luận kỹ càng.

ASIAD 20 sẽ tổ chức từ ngày 19-9 tới 4-10 ở Nhật Bản. Đại hội có tổng số 461 bộ huy chương của 41 môn thể thao chính thức. Lúc này, lực lượng sơ bộ mà các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 20 đã được xây dựng. Dẫu thế, yêu cầu việc chọn con người thi đấu phải đạt chất lượng, đảm bảo thành tích vẫn là ưu tiên trên hết.

Từ tháng 2, các đội tuyển thể thao quốc gia đã được hưởng chế độ chính sách mới từ tiền công, dinh dưỡng và các chế độ khác theo Nghị định 349/2025/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách với thành viên đội tuyển thể thao tham gia tập huấn thi đấu. Vì thế, các bộ môn cho biết trong thời điểm này, tinh thần tập luyện của HLV, VĐV được đánh giá đảm bảo tốt nhất.

Cách đây 3 năm, ASIAD 19 diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023 đã có 481 nội dung của 40 môn thể thao được tranh tài chính thức. Trong kỳ thi đấu trên, thể thao Việt Nam giành được 27 huy chương (3 HCV, 5 HCB, 19 HCĐ).

Tại Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bắt đầu thực thi từ năm 2024, mục tiêu cụ thể đối với thể thao thành tích cao là: “Thể thao thành tích cao duy trì trong tốp 3 tại các kỳ SEA Games và trong tốp 20 tại các kỳ ASIAD; trong đó phấn đấu đạt từ 5 đến 7 huy chương vàng tại các kỳ ASIAD, có huy chương tại các kỳ Olympic và Paralympic, bóng đá nam trong tốp 10 châu Á và bóng đá nữ trong tốp 8 châu Á”.

Việc chọn nội dung phù hợp và dự báo được cơ hội đạt thành tích trong 461 nội dung của 41 môn thể thao sắp diễn ra tại ASIAD 20 là cách mà thể thao Việt Nam đang tính toán. Trong đó, không loại trừ chúng ta sẽ phấn đấu giành HCV ở các nội dung thuộc nhóm 9 môn trọng điểm mà thể thao Việt Nam đầu tư.

Để đạt điều này, mỗi Ban huấn luyện phải có được sự chuẩn bị chuyên môn đồng thời ngành thể thao sẽ đầu tư vào con người trọng tâm, trọng điểm để đạt thành tích cao trên đấu trường ASIAD. Trong dự báo của giới chuyên môn, thách thức cạnh tranh thành tích ASIAD 20 vẫn rất lớn. Nếu muốn đạt được từ 3 tới 5 HCV, VĐV Việt Nam phải rất nỗ lực. Chưa kể, con số 7 HCV còn là ngưỡng sẽ rất khó đạt.

Võ sĩ karate Việt Nam là những tuyển thủ được chờ đợi có kết quả tốt tại Nhật Bản năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

ASIAD 19 từng chứng kiến tuyển thủ đội cầu mây (nội dung đồng đội 4 người), bắn súng (10m súng ngắn hơi nam) và karate (kata đồng đội nữ) giành HCV cho thể thao Việt Nam. Chắc chắn, 3 môn thể thao này vẫn phải giữ trọng trách bảo vệ thành tích HCV ở kỳ ASIAD 20.

Còn 5 tháng để các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị cho ASIAD 20. Qua tìm hiểu, một số đội tuyển sẽ tạo điều kiện để VĐV chủ lực được tập huấn nước ngoài để có điểm rơi phong độ tốt nhất sau đó tới Nhật Bản thi đấu vào tháng 9.