ASEAN Cup 2026: Tài năng trẻ Malaysia muốn đến Thái Lan để giành chiến thắng

Tiền vệ trẻ G. Pavithran khẳng định mục tiêu của tuyển Malaysia là giành trọn 3 điểm trên sân Thái Lan để tiến gần hơn tới tấm vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ trẻ G. Pavithran của Malaysia tự tin trước khi cùng Malaysia sang Thái Lan. ẢNH: FAM

Malaysia khởi đầu thuận lợi ở bảng B với 2 chiến thắng liên tiếp trước Myanmar (2-1) và Lào (4-0). Trong đó, trận thắng thuyết phục trước Lào đánh dấu màn trình diễn ấn tượng của Pavithran. Cầu thủ thuộc đội trẻ Johor Darul Ta'zim được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi đóng góp 2 pha kiến tạo.

"Tôi rất tự hào khi đội giành được 3 điểm. Điều quan trọng nhất vẫn là chiến thắng của tập thể, còn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận chỉ là thứ yếu. Trong hiệp 2, khi vào phòng thay đồ, HLV Tan Cheng Hoe đã tiếp thêm sự tự tin cho tôi. Các đồng đội cũng làm điều tương tự nên tôi đã cải thiện được màn trình diễn", nhật báo New Straits Times (Malaysia) dẫn lời phát biểu của Pavithran trưa 29-7.

Pavithran sinh năm 2005, là một trong những học viên xuất sắc của học viện Johor Darul Ta'zim - CLB giàu truyền thống và giàu thành tích bậc nhất Malaysia. Cuối năm 2024, tiền vệ chạy cánh này được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Theo Pavithran, sự động viên từ các đồng đội giàu kinh nghiệm là yếu tố giúp anh nhanh chóng lấy lại sự tự tin sau khởi đầu chưa như ý.

Malaysia đang tạm dẫn đầu bảng B. ẢNH: FAM

Mới có 2 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Pavithran hiểu rằng cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ ở Malaysia không nhiều khi đội hình vẫn sở hữu nhiều tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm. Anh chia sẻ: "Với các cầu thủ trẻ, điều đó không hề dễ dàng. Nhưng khi có cơ hội, bạn phải tận dụng tối đa. Khi HLV trao cơ hội ra sân, bạn phải thể hiện được điều gì đó và cống hiến hết khả năng".

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe cũng dành nhiều lời khen cho màn trình diễn của học trò: "Pavithran có tiềm năng rất lớn để trở thành cầu thủ quan trọng trong tương lai. Nhiệm vụ của tôi là hướng dẫn, truyền sự tự tin và khuyến khích cậu ấy mạnh dạn hơn trong lối chơi. Điều quan trọng nhất là cậu ấy phải tin vào bản thân. Qua từng trận đấu, chúng tôi đều thấy cậu ấy tiến bộ".

Sau màn trình diễn ấn tượng trước Myanmar và Lào, Pavithran cùng tuyển Malaysia sẽ hướng sự tập trung vào chuyến làm khách trên sân Rajamangala của Thái Lan ở lượt trận tiếp theo. Dù đang hơn Thái Lan 3 điểm, nhưng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận. Vì thế, cuộc so tài giữa 2 đội vào ngày 1-8 tới sẽ gần như xác định luôn ngôi đầu của bảng B. Đội nào đứng đầu sẽ có lợi thế được thi đấu trận bán kết lượt về trên sân nhà.

Pavithran nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ làm hết sức để vào bán kết. Điều quan trọng là đến Thái Lan và giành trọn 3 điểm. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình".