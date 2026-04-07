Arteta sẽ chọn đội hình nào trước Sporting

HLV Mikel Arteta kêu gọi cầu thủ Arsenal quật khởi trong 2 giải đấu còn lại

Hai trận đấu, hai thất bại, hai danh hiệu tuột khỏi tầm tay Arsenal. Nếu muốn giành vinh quang tại Champions League và Premier League, họ phải vực dậy tinh thần trong tuần này. Mikel Arteta kêu gọi các cầu thủ thể hiện bản lĩnh sau thất bại trước Southampton ở Cúp FA và sau đó là thất bại trước Man City trong trận chung kết Cúp Carabao - nhưng các lựa chọn đội hình của ông bị hạn chế đáng kể do khủng hoảng chấn thương.

Có đến 11 cầu thủ Arsenal đã từ chối làm nhiệm vụ quốc tế trong loạt trận FIFA tháng 3. Điều đó dẫn đến một số lời chế giễu về việc Pháo thủ đang dành sức lực cho bóng đá cấp CLB. Nhưng việc Arteta lựa chọn đội hình ở Southampton và buổi tập mở sau đó vào thứ Hai cho thấy HLV Arsenal đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.

Với trận lượt đi tứ kết Champions League gặp Sporting trên sân khách vào thứ Ba và sau đó là trận đấu khó khăn với Bournemouth tại sân Emirates vào thứ Bảy, Arteta có thể cần phải tìm kiếm giải pháp từ nhiều nguồn lực trong đội hình trong chuỗi trận đấu mang tính quyết định của mùa giải.

Thủ môn

Arteta bị chỉ trích vì chọn Kepa Arrizabalaga bắt chính trong trận chung kết Cúp Carabao, trận đấu mà thủ môn dự bị của Arsenal đã mắc sai lầm lớn dẫn đến bàn mở tỷ số của Man City. Nhưng ông vẫn tiếp tục tin tưởng Kepa khi chọn anh bắt chính lần nữa trong trận đấu với Southampton, nơi hàng thủ Arsenal chơi tệ và để thủng lưới 2 bàn, qua đó bị loại khỏi Cúp FA. Thủ môn số một David Raya ngồi dự bị trong cả hai trận đấu và chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát trong trận gặp Sporting và Bournemouth.

Ai sẽ ra sân gặp Sporting? Nhiều khả năng Raya sẽ bắt chính.

Hậu vệ phải

Ben White đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng đầu tiên của Southampton vào thứ Bảy. Tuyển thủ Anh chỉ mới trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương háng của Jurrien Timber. Vẫn chưa rõ khi nào Timber sẽ trở lại - anh không có tên trong đội hình tại St Mary's và vắng mặt trong buổi tập mở vào sáng thứ Hai. Hiện tại, Arteta không có lựa chọn thay thế rõ ràng nào cho White.

Trung vệ

"Khi một cầu thủ yêu cầu được thay người, đó không bao giờ là tin tốt," Arteta nói sau khi Gabriel phải rời sân vì chấn thương trong trận đấu với Southampton, ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ về khả năng ra sân của anh ấy trong trận gặp Sporting. Gabriel đã chườm đá vào đầu gối trái, sau khi bỏ lỡ đợt tập trung cùng đội tuyển Brazil vì đau đầu gối phải, nhưng đã trở lại tập luyện đầy đủ với các đồng đội vào thứ Hai.

Người đá cặp thường xuyên với anh, William Saliba, đã thay thế Gabriel nhưng bản thân anh cũng đã bỏ lỡ đợt tập trung cùng đội tuyển Pháp. Liệu anh ấy có thể chơi trọn 90 phút? Cristhian Mosquera và Riccardo Calafiori là những lựa chọn khác ở vị trí đó.

Ai sẽ ra sân gặp Sporting? Cặp đôi đá chính của Arsenal là Saliba và Gabriel dường như sẽ đủ sức khỏe để tiếp tục đá cặp, nhưng Calafiori có thể sẽ được yêu cầu ra sân trong trận đấu với CLB Bồ Đào Nha.

Hậu vệ trái

Piero Hincapie đã khẳng định vị trí hậu vệ trái số một của Arsenal nhưng đã bị chấn thương gân kheo khi thi đấu cho Ecuador, không tham gia trận Southampton và chưa trở lại tập luyện. Myles Lewis-Skelly đã ra sân vào thứ Bảy, và Calafiori là lựa chọn khả thi khác nếu đủ sức khỏe.

Ai sẽ đá chính gặp Sporting? Có vẻ như Calafiori hoặc Lewis-Skelly sẽ đảm nhiệm vị trí này.

Hàng tiền vệ

Người hâm mộ Arsenal hy vọng sẽ được thấy Declan Rice trở lại sân cỏ vào thứ Tư, sau khi anh ấy đã tập luyện cùng các đồng đội trước chuyến đi đến Bồ Đào Nha. Arteta cho rằng Rice và Bukayo Saka chỉ đạt "70%" và "ở ranh giới" khi giải thích lý do họ rút khỏi đội tuyển Anh và do đó không tham gia trận đấu tại St Mary's.

Martin Zubimendi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận gặp Southampton sau khi bị đau đầu gối khi thi đấu cho Tây Ban Nha, trong khi Martin Odegaard có trận đá chính đầu tiên kể từ tháng Giêng, Christian Norgaard cũng được ra sân.

Eberechi Eze vẫn chưa thể thi đấu do chấn thương bắp chân, trong khi Mikel Merino đang chạy đua để trở lại thi đấu mùa này sau ca phẫu thuật bàn chân hồi tháng Hai.

Ai sẽ đá chính gặp Sporting? Arteta có thể phải mạo hiểm với Rice, trong khi đội trưởng Odegaard và Zubimendi nhiều khả năng sẽ phải ra sân thêm một lần nữa.

Cầu thủ chạy cánh

Việc Saka có tham gia các trận đấu lớn trong tuần này hay không vẫn còn bỏ ngỏ nhưng ngày càng trở nên khó xảy ra sau khi anh vắng mặt trong buổi tập cuối cùng của Arsenal trước chuyến bay. Với suy nghĩ đó, sự trở lại của Leandro Trossard là một sự bổ sung đáng kể sau chấn thương hông của anh. Max Dowman, 16 tuổi, và Gabriel Martinelli đã chơi trọn 90 phút ở trận đấu với Southampton.

Noni Madueke đã tránh được chấn thương đầu gối nặng khi khoác áo đội tuyển Anh và vào sân từ băng ghế dự bị cuối tuần trước.

Ai sẽ đá chính gặp Sporting? Madueke có thể đá chính khi Saka vắng mặt không? Chắc chắn Dowman sẽ không được yêu cầu đá chính thêm một lần nữa sau khi đã chơi trọn 90 phút ở trận đấu với Southampton - nhưng Martinelli có thể sẽ được ra sân thêm một lần nữa ở cánh trái, khi Trossard trở lại sau chấn thương.

Hàng tấn công

Viktor Gyokeres đã có một bàn thắng khi vào sân từ băng ghế dự bị ở trận đấu với Southampton và sẽ rất muốn đối đầu với câu lạc bộ cũ Sporting của mình tại Champions League vào thứ Ba. Kai Havertz, người từng chơi ở vị trí tiền vệ tấn công tại Southampton, là một lựa chọn khác ở vị trí số 9, cũng như Gabriel Jesus, mặc dù anh ấy chủ yếu chỉ đóng vai trò dự bị trong các trận đấu Premier League và Champions League gần đây.

Ai sẽ đá chính gặp Sporting? Trở lại Bồ Đào Nha, Gyokeres chắc chắn sẽ đá chính trước đội bóng cũ của mình. Điều đó sẽ giúp Havertz giảm bớt khối lượng công việc, và cầu thủ người Đức có thể trở lại đội hình chính trong trận đấu với Bournemouth vào cuối tuần.