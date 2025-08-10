Arteta: “Gyokeres có thể huỷ diệt mọi đối thủ của chúng tôi”

Viktor Gyokeres ghi bàn đầu tiên cho Arsenal trong chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Athletic Bilbao.

Trận ra sân đầu tiên của Gyokeres cho Arsenal trước Villarreal đã kết thúc mà không ghi được bàn thắng nào, và đội thất bại vào giữa tuần, nhưng tiền đạo tân binh trị giá 63,5 triệu bảng của Pháo thủ đã nở nụ cười rạng rỡ trong lần thứ 2 ra sân tại Emirates. Được kiến tạo bởi Martin Zubimendi, Gyokeres đã đánh đầu chính xác trước khi thực hiện màn ăn mừng mang thương hiệu của mình, khiến người hâm mộ đội nhà vô cùng phấn khích.

Chỉ hai phút sau, Pháo thủ lại ăn mừng một lần nữa. Gyokores, người đã thể hiện những pha phối hợp ăn ý tuyệt vời trong suốt buổi chiều, một lần nữa khởi phát tình huống dẫn đến pha đệm bóng ghi bàn của Bukayo Saka. Sau giờ nghỉ, HLV Arteta tung Noni Madueke vào sân, nhưng Gyokeres mới là người tiếp tục tỏa sáng khi anh hòa nhập với môi trường mới ở Bắc London. Anh suýt chút nữa đã khép lại một buổi chiều hoàn hảo với bàn thắng thứ 2 khi anh lao người đón đường chuyền của Madueke. Cú đánh đầu của anh hướng đến góc dưới khung thành cho đến khi pha cứu thua xuất sắc của Simon khiến quả bóng chạm cột dọc ra ngoài.

Đó là một trong những pha bóng cuối cùng của Gyokeres trước khi được Kai Havertz vào sân thay thế ở phút 70. Không có Gyokeres, Arsenal không gặp vấn đề gì trước khi Havertz ghi bàn thắng ấn tượng, khép lại một buổi chiều tuyệt vời cho Pháo thủ.

Gyokeres suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ 2 nhưng đã bị cột dọc từ chối.

HLV Arteta rất hài lòng với những gì chứng kiến từ Gyokores, và đưa ra lời cảnh báo cho các đối thủ của Arsenal về những gì tiền đạo này có thể mang lại cho đội bóng của mình. “Mọi thứ cậu ấy làm đều dựa trên bản năng. Đó là lý do tại sao cậu ấy ghi được nhiều bàn thắng như vậy trong vài mùa giải gần đây”, Arteta nói. “Tôi đang nghĩ về những bàn thắng và mối đe dọa của cậu ấy. Cậu ấy khóa chặt cả 2 trung vệ. Cậu ấy là mẫu cầu thủ mà chỉ cần bạn để cậu ấy có khoảng trống trong tình huống một đối một, cậu ấy sẽ hủy diệt bạn. Cậu ấy cũng sẽ tạo ra rất nhiều khoảng trống cho chúng tôi. Trong bất kỳ khoảnh khắc hay tình huống nào, cậu ấy đều có thể ghi bàn”.

Về bàn thắng đầu tiên của Gyokores, Arteta nói thêm: “Bàn thắng đầu tiên đó luôn rất quan trọng và cách cậu ấy ghi bàn cũng vậy, thực sự, thực sự rất tuyệt vời. Chúng tôi đang phát triển những kết nối nhất định với các cầu thủ mới. Mọi thứ rất tốt. Kai Havertz đã đến và tôi nghĩ bàn thắng cậu ấy ghi được cũng rất tuyệt vời. Việc nâng cao trình độ của tất cả mọi người sẽ thực sự giúp ích cho chúng tôi, bởi vì ở cấp độ này, chúng tôi sẽ cần những gì tốt nhất từ tất cả mọi người”.

Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 sẽ khởi tranh vào cuối tuần tới, HLV Arteta giờ phải đưa ra quyết định liệu Gyokores hay Havertz sẽ đá chính ở vị trí tiền đạo tại Old Trafford trong trận đấu với Man.United.