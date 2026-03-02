Arteta đứng tim sau pha cứu thua xuất sắc của Raya

Pha cứu thua xuất sắc của Raya giúp Arsenal đánh bại Chelsea.

Bàn thắng bằng đầu của Jurrien Timber trong hiệp hai, đưa Arsenal vượt lên dẫn trước lần thứ hai trong trận đấu, tưởng chừng đã giúp Arsenal giành chiến thắng quan trọng và tái lập khoảng cách 5 điểm so với đội xếp thứ hai Manchester City. Nhưng Chelsea, chỉ còn 10 người trên sân sau khi Pedro Neto nhận thẻ đỏ ở phút 70, vẫn khiến Arsenal đứng trước nguy cơ mất điểm. Trong thời gian bù giờ, cú sút nguy hiểm của Alejandro Garnacho suýt chút nữa mang về bàn thắng cho Chelsea. Tuy nhiên, thủ môn Raya đã thực hiện một pha cứu thua xuất sắc bằng cú bay người hết cỡ để cản phá cú dứt điểm, qua đó đảm bảo cho Arsenal giành trọn ba điểm.

Arteta ca ngợi thủ môn người Tây Ban Nha sau trận đấu: "David chắc chắn là một trong những thủ lĩnh của chúng tôi. Cậu ấy là một thủ môn biết cách giữ vững sự tập trung và quyết định trận đấu khi cần thiết. Đôi khi cậu ấy không tham gia gì cả, rồi đột nhiên phải hành động và pha cứu thua cậu ấy thực hiện ở tình huống cuối cùng trong trận đấu. Đó là một cú sút không thể tin được và tim tôi gần như ngừng đập, nhưng cậu ấy đã cản phá thành công.

Đó là một pha cứu thua tuyệt vời, nhưng chúng tôi không nên rơi vào tình huống đó. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chúng tôi không thể áp đảo đối thủ khi chỉ còn 10 người. Mọi người đều đang gặp khó khăn và khoảng cách điểm số rất sít sao, nhưng điều đó tốt. Vào tháng Ba, chúng tôi sẽ tham gia mọi giải đấu và đang ở vị trí dẫn đầu."

Sau khi để đội cuối bảng Wolves cầm hòa 2-2 cách đây 10 ngày - kết quả giúp Man City tăng tốc trong cuộc đua vô địch, Arsenal đã vùng lên mạnh mẽ và giành chiến thắng trong các trận derby London trước Tottenham và Chelsea.

Arteta cho biết đội bóng đã có phản ứng rất nhanh và tích cực sau trận đấu với Wolves: "Cách chúng tôi phản ứng sau kết quả đáng thất vọng đó thật tuyệt vời. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt và muốn chiến thắng. Cảm giác rằng bạn phải tiếp tục thắng, thắng và thắng, bạn thắng rất nhiều trận nhưng vẫn chưa đủ để tạo ra khoảng cách. Đây chính là vẻ đẹp và đẳng cấp của giải đấu này."

Arsenal sẽ tiếp đón Brighton trên sân khách vào thứ Tư và Arteta cho biết tiền vệ Declan Rice sẽ phải kiểm tra thể lực sau khi yêu cầu được thay người trong trận đấu với Chelsea. "Declan đã yêu cầu được thay người, vì vậy cậu ấy cần được kiểm tra trước trận đấu vào thứ Tư," Arteta nói. "Cậu ấy cảm thấy không thoải mái."