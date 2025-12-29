Arteta cảnh báo Arsenal cần bình tĩnh hơn để kết liễu trận đấu

HLV Mikel Arteta nghẹt thở chứng kiến Arsenal thắng sít sao Brighton 2-1 tại Emirates.

Martin Odegaard ghi bàn thắng đầu tiên của cá nhân trong mùa giải này để mở tỷ số cho Arsenal ở phút 14, và Georginio Rutter ghi bàn phản lưới nhà giúp chủ nhà dẫn 2-0 sau 52 phút. Nhưng Pháo thủ chỉ giành được chiến thắng cần thiết để trở lại vị trí dẫn đầu Premier League sau khi vượt qua được nỗ lực lội ngược dòng muộn màng của đối thủ. Sau khi Diego Gomez ghi bàn ở phút 64 rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, thủ thành David Raya đã phải thực hiện một pha cứu thua xuất sắc bằng một tay để cản phá cú sút của cầu thủ dự bị Yankuba Minteh ở phút 76.

Arsenal giữ vững tỷ số trong một trận đấu căng thẳng khác, sánh ngang với những chiến thắng gần đây trước Wolves và Crystal Palace. “Khi bạn bắt đầu cho đối thủ cơ hội ở phút cuối cùng, trận đấu trước đó với Crystal Palace cũng vậy, khi chúng tôi để họ ghi bàn ngay từ cú sút đầu tiên, rõ ràng là chúng tôi đang tự gây khó khăn cho bản thân”, Arteta nói. “Cách tốt để vượt qua điều đó là khát khao chiến thắng, không chấp nhận đánh mất những gì mình đang có. Chúng ta phải chơi để tiếp tục ghi bàn và thể hiện sự điềm tĩnh. Như hôm nay, lẽ ra chúng ta phải cố gắng ghi bàn thắng thứ 3”.

Đội bóng của Arteta sẽ đối đầu với đội xếp thứ 3 là Aston Villa tại Emirates vào thứ Ba, và đối mặt nguy cơ bị san bằng điểm số nếu thất bại trước đội bóng đang thăng hoa của Unai Emery - một đối thủ đang trải qua 8 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và mạch 11 trận thắng trên mọi đấu trường. Tất nhiên trong tình huống xấu nhất, họ có nguy cơ mất ngôi đầu vào ngày đầu năm mới sau khi Man.City ra sân tại Sunderland.

Tiền vệ Declan Rice phải đá ở vị trí hậu vệ phải rõ ràng là tình huống báo động với Arsenal.

Nhưng vấn đề ở hàng phòng ngự của Arsenal càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi Riccardo Calafiori chấn thương trong lúc khởi động trước trận Brighton, còn hậu vệ cánh khác Jurrien Timber không thể ra sân sau khi gặp vấn đề không xác định trong buổi tập hôm thứ Sáu. HLV Arteta giải thích rằng sự vắng mặt của Timber là do “tiếp đất không đúng tư thế” trong buổi tập, trong khi vấn đề của Calafiori được mô tả là “rất kỳ lạ”.

Ông nói thêm về Calafiori, người được thay thế bởi Myles Lewis-Skelly: “Cậu ấy cảm thấy điều gì đó không ổn từ hôm qua, một điều gì đó rất khó chịu đã xảy ra và hôm nay trong lúc khởi động, cậu ấy cảm thấy không thoải mái”. Trong khi đó, sự vắng mặt của Timber đồng nghĩa với việc Arsenal thiếu một hậu vệ phải thực thụ do chấn thương của Ben White và Cristhian Mosquera, buộc tiền vệ Declan Rice phải đá ở vị trí này.

Arsenal gần đây đã trở thành đội bóng đầu tiên tại Premier League vượt quá 100 ca chấn thương kể từ đầu mùa giải, trước khi các vấn đề về thể lực tiếp tục gây ảnh hưởng. Kai Havertz và Max Dowman cũng không thể ra sân do chấn thương, nhưng tin tốt hơn là Gabriel Magalhaes đã trở lại thi đấu từ băng ghế dự bị ở phút 71 tại sân Emirates hôm thứ Bảy sau khi không ra sân kể từ ngày 8-11 do chấn thương háng.

Arteta hy vọng màn trình diễn ngắn ngủi của Gabriel trước Brighton sẽ giúp anh có cơ hội đá chính trong trận gặp Aston Villa, nhưng vẫn chưa rõ liệu Timber hay Calafiori có đủ thể lực để ra sân hay không. “Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng cũng có tin tốt”, Arteta nói thêm. “Chúng tôi có Gabi trở lại sớm hơn dự kiến, điều đó thật tuyệt. Tôi nghĩ đội ngũ y tế đã làm một công việc tuyệt vời và đó cũng là nhờ cách cậu ấy luôn nỗ lực”.