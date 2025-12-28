Arsenal vất vả vượt qua Brighton, Florian Wirtz tìm thấy bàn thắng ở Liverpool

Martin Odegaard (phải) mở tỷ số cho Arsenal

Chiến thắng 2-1 của Man City trong trận đấu diễn ra vào giờ ăn trưa tại sân City Ground đã giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng trong vài giờ. Tuy nhiên, Arsenal đã nhanh chóng đáp trả dù một lần nữa tự làm khó mình trước đối thủ yếu hơn.

Các Pháo thủ đã mắc lỗi không thể kết thúc trận đấu sớm trong những tuần gần đây, với những chiến thắng sít sao trước Wolves và Everton trước khi vượt qua Crystal Palace trên chấm 11m ở tứ kết Cúp Liên đoàn giữa tuần. Bàn thắng đẹp mắt của Martin Odegaard là tất cả những gì đội chủ nhà có được sau hiệp 1 áp đảo tại Emirates. Đội bóng của Mikel Arteta đã gặp may mắn với bàn thắng thứ hai quan trọng khi Georginio Rutter đá phản lưới nhà sau quả phạt góc của Declan Rice.

Nhưng tinh thần của Arsenal đã bị lung lay sau khi Diego Gomez rút ngắn tỷ số. David Raya đã có một pha cứu thua xuất sắc để cản phá cú sút của Yankuba Minteh, giúp Arsenal giữ vững tỷ số 1-0 và giành chiến thắng chung cuộc lần thứ 7 trong 13 trận thắng tại giải đấu mùa này.

Các con của Jota cùng tham gia tưởng niệm ở Anfield

Hai trong số ba người con của Diogo Jota và các thành viên khác trong gia đình đã làm linh vật tại Anfield như một phần của chuỗi hoạt động tưởng niệm tuyển thủ Bồ Đào Nha, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi hồi tháng Bảy.

Florian Wirtz mừng bàn thắng đầu tiên cho Liverpool

Trên sân cỏ, khi hai CLB cũ của Diogo Jota gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi anh qua đời, mang đến một trận cầu đầy cảm xúc. Quả bóng lăn cũng là lúc cả 2 đội đều gặp khó khăn, nhưng Liverpool tiếp tục cuộc lội ngược dòng để chen chân vào top 4. Ryan Gravenberch ghi bàn mở tỷ số trước khi Wirtz cuối cùng cũng ghi bàn thắng đầu tiên kể từ khi chuyển đến từ Bayer Leverkusen với giá 100 triệu bảng (135 triệu đô la).

Liverpool hiện bất bại trong 7 trận nhưng vẫn chưa tỏ ra thuyết phục trước Wolves, đội bóng chưa thắng trận nào ở giải đấu mùa này. Santiago Bueno ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách, hiện chỉ có hai điểm sau 18 trận.

Sau trận đấu, Tiền đạo Florian Wirtz của Liverpool chia sẻ: "Cảm giác trên sân, sự cổ vũ của người hâm mộ thật tuyệt vời, tôi rất hạnh phúc và vẫn còn cảm thấy như vậy. Tôi thích điều đó. Tôi tự tin rằng một ngày nào đó mình sẽ ghi bàn, nhưng tất nhiên tôi muốn bắt đầu sớm hơn, ghi bàn và kiến tạo. Mọi chuyện là như vậy và tôi phải chấp nhận. Tôi biết rằng điều đó sẽ đến và tôi đã cố gắng duy trì.

"Chúng tôi đã chơi xuất sắc trong hiệp 1, mỗi khi mất bóng, chúng tôi đều giành lại bóng ngay lập tức. Mọi người đều làm việc rất chăm chỉ. Trong 20, 25 phút cuối, chúng tôi tự làm khó mình và thành thật mà nói, tôi không thể giải thích tại sao. Chúng ta phải thảo luận về điều này trong buổi tập vì chúng ta phải thay đổi"

Các trận còn lại

* West Ham vẫn kém khu vực an toàn 5 điểm khi Raul Jimenez giúp Fulham giành chiến thắng 1-0 tại sân vận động London. Burnley hiện không thắng trong 9 trận sau trận hòa 0-0 trên sân nhà với Everton.

* Brentford đã leo lên nửa trên bảng xếp hạng với chiến thắng 4-1 trước Bournemouth đang gặp khó khăn, nhờ cú hat-trick của Kevin Schade.